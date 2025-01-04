柯建銘嗆大罷免藍委 國民黨：撕和解假面具 絕不畏戰
繼昨日提案罷免立法院長韓國瑜後，民進黨立院黨團總召柯建銘今拋出，針對國民黨所有區域立委進行罷免。國民黨譴責，民進黨已完全撕破和解的假面具，就是要讓台灣陷入無止盡的對抗與惡鬥之中，更要正告民進黨，國民黨不會畏戰，一定會正面迎戰民進黨惡意的罷免操作。
國民黨指出，賴清德總統才剛宣誓派任立法院長韓國瑜，出席美國川普總統就職，甚至要再行前與代表團喝大和解咖啡。另一邊民進黨秘書長林右昌轉身就批評在野黨「無所不用其極地『鬥』」。民進黨立院黨團提案要改選立法院長，今天甚至柯建銘竟然提出全面罷免區域立委的雙罷主張。大玩兩面手法，哪裡有和解誠意。難道是賴清德的和解咖啡，太燙口了，燙傷了柯建銘玻璃心嗎？
國民黨批評，柯建銘的言行，已經宣示與多數民意對決，猶如出軌的失速列車，更是鋪陳賴清德走向南韓戒嚴的軌跡。難道民進黨口中更大的民主，就是戒嚴嗎？賴清德打從心裡計算就是要用戒嚴對抗民意嗎？
國民黨指出，過去這段時間民進黨暗中支援的罷免團體，早在法定罷免運作起跑日開始前，串連運作，積極連署，民進黨操作痕跡明顯。吳思瑤卻仍佯稱民進黨不會介入。柯建銘今天的宣誓直接撕破民進黨自己偽善的面具，毫不掩飾地宣稱將介入罷免，寧可背負惡意操作罷免的惡名，也要窮盡各種低劣的方法，鞏固民進黨執政威權，與多數民意對幹。擺明了就是選輸了想重選，更是積極幫助賴清德鋪陳挺戒嚴的民主倒退路線，充滿了「只把民進黨的民主當成民主」的惡劣威權心態。
國民黨強調，面對民進黨的惡意操作，讓中華民國民主憲政陷入危機，國民黨不會退縮，一定會更加團結，凝聚多數民意，共同對抗民進黨的假民主、真戒嚴。
▪北院更裁 柯文哲改7000萬元交保 須電子腳鐐監控
▪ 柯文哲為何還是交保理由？「橘子」未到案不是羈押理由
▪ 交保金排行榜／柯文哲7千萬躍政界第一 他繳逾16億史無前例
▪ 應曉薇羈押庭聚焦「第2本護照」 自爆與王尊侃關係
▪ 專題／從名醫市長到涉貪起訴 柯文哲10年政治之路
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言