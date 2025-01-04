批民眾黨「釘孤枝」摧毀司法 王婉諭：別輕易入黃國昌劇本
民眾黨號召支持者11日上街抗議綠色威權，時力黨主席王婉諭今表示，跟司法「釘孤枝」，不是在改革司法，而是在摧毀司法，摧毀民眾黨前主席柯文哲自證清白的可能性，司法雖不完美，但不該以政治對抗司法。她說，可懷疑司法，但不要輕易加入民眾黨代理主席黃國昌編導的司法迫害劇本。
王婉諭表示，政黨若以「政治迫害」訴求司法不公，將危害民主制度與社會信任。司法制度有缺陷，例如偵查不公開淪為「偵查大公開」，她本人也曾親身經歷，但如果總是用立場來決定司法是否公正，那就會出現今天謝謝法官、明天痛斥法院，司法一下活、一下又死了的矛盾狀態，「她強調，司法雖不完美，但應透過改革改善，而非以政治對抗司法。」
王婉諭表示，以柯文哲案為例，法院可否決檢方羈押請求，檢方亦可抗告，法院再審核後決定是否羈押；柯文哲同樣可抗告，續押與否並不代表最終審判結果，這種司法攻防正是司法獨立性的展現。
王婉諭指出，司法是完整體系，由多方監督與制衡形成，並非執政者可操控，雖然司法仍有缺陷，但應透過改革修正，而非政治動員來對抗司法，相較之下，「跟司法釘孤枝，不是在改革司法，而是在摧毀司法」，一旦司法的公信力被摧毀，柯文哲在司法程序中自證清白的可能性，也會一併消失。
王婉諭呼籲，若認為柯文哲是清白的，應理性批判偵辦過程中存在的疑慮，以法理證據為依據，司法可被質疑，但不應被操弄為政治鬥爭的工具；可對司法抱持懷疑，但請不要輕易加入民眾黨代理主席黃國昌編導的司法迫害劇本，「因為他們眼中，只剩下政治利益和政黨存續，沒有你，也沒有柯文哲。他們跟真切憂心的你，完全不一樣。」
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