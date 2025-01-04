棄保潛逃入罪化等不到政院版 羅智強：助林秉文逃亡

立法院司法及法制委員會下周一審查棄保潛逃「入罪化」的刑法修正草案，此案也是2017年司改會是會議列為修法重點，但行政院版草案至今未送出。國民黨立委羅智強批評政院怠惰，質疑刻意製造司法空窗，才讓「百億賭王」林秉文有機會潛逃。司委會召委吳宗憲說，下周一不排除就讓草案出委員會。

林秉文涉及88會館地下匯兌案，棄保潛逃。台鹽前董事長陳啓昱涉綠能弊案，遭台南地院通緝，躲藏24日後，於去年11月25日上午，在律師陪同下到案，當晚便遭羈押禁見。

其實，2017年司改國是會議就對棄保逃逸加重刑責有共識，法務部去年8月稱，「棄保潛逃罪」修正草案在行政院核定中，若無意外，會在本屆立院第二會期將送案審議。不過，立院司委會將在下周一審查包民眾黨版在內的刑法修正草案，卻仍未見政院版本草案。

羅智強說，行政院怠惰，好像只要碰上綠色高官，縱放情況比比皆是，民進黨難道是刻意製造司法空窗，讓「綠友友」們逃之夭夭，林秉文也才有機會棄保潛逃。

羅智強說，民進黨針對在野政敵萬里追殺，一刻不鬆，連鉅額交保都不能滿足，一定得「押好押滿」，但遇到綠色權貴如桃園市前市長鄭文燦、陳啓昱等，司法標準完全不一樣，有些人趁司法縫隙逃亡，這就是為何要制訂「棄保潛逃罪」。

羅智強表示，棄保潛逃本身就該當作單獨罪責，防止重犯譬如惡行重大的詐欺犯潛逃，保金只是一個成本，若加上刑罰，就會有相當嚇阻力。

國民黨立委王鴻薇也批打假球怠惰，最近兩年有四大金融罪犯都棄保潛逃，難道行政院都覺得沒什麼嗎？給予行政院的時間非常充裕，反倒針對柯文哲就認為一定會棄保潛逃。她都懷疑有協助逃亡之虞，民進黨對於金融犯罪，立法怠惰，針對棄保潛逃的對策都在打假球。

吳宗憲說，棄保潛逃入罪化有必要，我國沒有「棄保潛逃罪」。早在上會期已經要推棄保潛逃入罪化，當時林秉文等人還未潛逃，提案並非為了特定人。吳宗憲也說，由於修正條文不多，有機會的話，當然讓草案出委員會。

吳宗憲說，我國棄保潛逃沒有成本，除非當初有交保金，潛逃要沒入保金，但我國正常案件的交保金其實都很低，大部分都在10萬元以下，若無交保金，僅是限制住居或「人保」，那都沒有用。

吳宗憲以其法律實務經驗分享，柯文哲7000萬元交保破了國內政治人物的紀錄，但以美國案例為例，交保金常常是幾十萬美元，那才讓很多人有不敢棄保潛逃的壓力。

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