棄保潛逃罪遲不提版本 政院：可行性、有效性仍有爭議

立法院司法法制委員會下周一審查攸關「棄保潛逃罪」的刑法第161條修正草案，不過行政部門方面至今仍未提出政院版修法草案。行政院方面表示，針對刑法妨害司法公正罪章修正草案，雖然已開過11次審查會議，不過尚有不同意見仍需整合，仍要請法務部持續凝聚各界共識。

針對棄保潛逃加重刑責早在2017年的總統府司法改革國是會議中就已有共識，法務部於2019年送出刑法修正條文草案後，在去年8月、立法院本會期開議前曾表示，該案已在行政院核定中，若無意外，本會期將送立法院審議，不過至今仍未見政院版草案。

行政院人士表示，有關法務部研擬刑法妨害司法公正罪章修正草案，增訂棄保潛逃、司法關說、妨害作證、訴訟資料目的外使用等罪，行政院刻正審查中，目前雖然已召開11次審查會議，不過由於尚有不同意見仍需整合，政院將積極推動修法，並請法務部持續凝聚各界共識，落實司改國是會議結論，增加人民對司法的信賴。

相關法界人士指出，行政院對於「棄保潛逃罪」的要件明確性、立法必要性等方面有相當多討論，但對於合理性、可行性和有效性都尚未達成共識。例如究竟該放在訴訟的哪個階段？他舉例，如果當事人在訴訟過程中棄保潛逃，最後被判決無罪，是否該視棄保為有罪？另外，訂定棄保潛逃罪究竟能否達到嚇阻逃亡的效果？如果當事人被求處重刑，是否會被罪責相對輕的棄保罪嚇阻而不逃？

法界人士說，棄保潛逃罪是保全訴訟程序的一種手段，不過並非國際間普遍的立法；他坦言，司改國是會議雖然認為「棄保潛逃罪」有必要，不過一旦進入專業具體化檢視後，會發現仍未必有足夠面向的討論，因此尚須再凝聚共識。

根據司法改革國是會議於2017年5月4日第五次會議所作出的結論，針對如何有效打擊犯罪，會中決議為確保國家司法權正確行使，發現事實真相，應研議相關妨害司法公正罪，檢討湮滅刑事證據罪及偽證罪，增訂違背依法所發保全權利命令罪與棄保潛逃罪，並增訂干擾證人及報復檢舉人與證人罪，及增訂妨害刑事調查及執行罪，以杜絕濫用權勢、關說斡旋等妨害執法行為。

民眾黨立委黃國昌在卸任時代力量區域立委後，曾在2021年11月於臉書貼文抨擊行政部門推動「棄保潛逃罪」及「妨害司法公正罪」的進度「一拖再拖，到底還要拖多久？」

黃國昌質疑，時任法務部長蔡清祥再一次於立法院業務報告中，提到「妨害司法公正罪」及「棄保潛逃罪」已提送行政院審查。但這樣的宣傳令人非常難過。他指出，早在2017年，司法改革國是會議中就已決議要修法，但行政部門的牛步推拖，顯示只是在做做樣子。他抨擊，這幾年來，權貴、政客一個接著一個落跑，法務部兩手一攤、毫無對策。他強調，冰凍三尺，非一日之寒；人民對司法的不信任，對權貴司法的深惡痛絕，早已不是新聞。

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