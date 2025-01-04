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不只梁文傑和林秉文去過88會館 卓榮泰、鄭文燦都留足跡

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
鄭文燦先前爆出時任桃園市長時也曾去過88會館。圖／聯合報資料照片
鄭文燦先前爆出時任桃園市長時也曾去過88會館。圖／聯合報資料照片

陸委會副主委梁文傑遭爆和被通緝「百億賭王」林秉文在88會館同框飲酒的影片，引發爭議。其實過去88會館就爆出警界高層與檢察官都是座上賓，就連北市前市長柯文哲、時任行政院秘書長卓榮泰、桃園前市長鄭文燦等人都曾留下足跡。

88會館因座落於台北市信義區松勤街88號得名，原為台灣鳳梨公司1995年興建的高檔集合住宅大樓，後由業者翻新為北市知名私人招待所，但因腐敗醜聞、官商勾結等社會新聞案件頻傳，現已停止運作。

2022年時任時代力量立委的黃國昌開記者會揭露，時任中央警察大學校長陳檡文2017年任內政部警政署警政委員時，與台灣幫派天道盟要角林秉文、高利貸業者林彥廷等人共同出入88會館的影片，陳檡文雖表示僅前往探取白狼相關情資的單純聚會，但因事前事後均未報備，未獲主管機關內政部採信，2022年底自請退休。

另也有其他警政署刑事局的高階警官及檢察官皆曾出入接受業者無償招待，最終24名警察受懲處，新北地檢署檢察官王塗芝與高檢署檢察官黃錦秋2024年被監察院通過彈劾。

不只如此，就連北市前市長柯文哲、前立委蔡壁如、行政院前秘書長卓榮泰、桃園前市長鄭文燦及國民黨前立委林為洲等人，也被媒體爆出均曾到該處飲宴，讓林秉文等人的會館成為政商名流聚會基地。

鄭文燦當時曾解釋，他查一下行程記錄，2020年3月企業界人士宴請卓榮泰跟幾位立委，因為在場的有桃園地方幹部，他也有收到通知，就有過去致意，因晚到未多停留就離開，而他只去過一次，沒有留下深刻的印象。

柯文哲當時也說，「我跟你講，最好不要請柯文哲吃飯，五分鐘就吃完了，什麼都不知道。」蔡壁如則澄清，她清清白白做人，沒有半分和林秉文金錢交易。

而林秉文涉及88會館地下匯兌案，因兩度未出庭，遭新北地方法院發布通緝，沒入保證金300萬元。如今因徐巧芯爆料，林秉文與梁文傑在內湖某處招待所內玩樂影片。讓檢警政商名流都曾去過的88會館再度躍上媒體版面。

88會館因座落於台北市信義區松勤街88號得名，後由業者翻新為北市知名私人招待所，但因腐敗醜聞、官商勾結等社會新聞案件，現已停止運作。圖／聯合報資料照片
88會館因座落於台北市信義區松勤街88號得名，後由業者翻新為北市知名私人招待所，但因腐敗醜聞、官商勾結等社會新聞案件，現已停止運作。圖／聯合報資料照片

卓榮泰 林秉文 梁文傑 鄭文燦

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