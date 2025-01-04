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代理主席後滿臉鬍渣原因曝 黃國昌：今與家人跪送爸爸「永遠的英雄」
民眾黨立院黨團總召黃國昌近日接下代理黨主席位置後，沒刮鬍子的畫面引發討論，如今原因也曝光。黃國昌今在臉書發文表示，與全家人一起跪送爸爸，在葬禮後將爸爸安厝於祖墳，從爸爸身上繼承最豐厚的遺產，是爸爸堅毅不屈的DNA，更是爸爸勤勉不懈的身教，「謝謝爸爸，您是我心中永遠的英雄。」
黃國昌稍早在臉書發文表示，今天與全家人一起跪送了爸爸，在葬禮後將爸爸安厝於祖墳。84年的歲月，爸爸用盡了一生的辛勞，無論面對再艱難的困厄，都要讓他們好好長大，帶給他們滿滿的愛，不只是生養之恩，更多是擔心與牽掛。
黃國昌提及，2013年的夏天他曾經一度以為即將失去爸爸，在3名台大醫師的攜手努力下，從鬼門關前救回了爸爸。過去11年儘管身體一直不好，看著長孫慢慢長大、抱著兩個陸續出生的孫女，還是讓爸爸在晚年享受難得的快樂。
黃國昌坦言，身為人子，心中只有滿滿的感恩與愧疚，也只有在此時此刻，才真正理解子欲養而親不待的椎心之痛。從爸爸身上繼承最豐厚的遺產，是爸爸堅毅不屈的DNA，更是爸爸勤勉不懈的身教，「謝謝爸爸，您是我心中永遠的英雄。」
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