柯建銘嗆罷免全部區域藍委 李彥秀：黨國機器政治追殺

繼昨日提案罷免立法院長韓國瑜後，民進黨立院黨團總召柯建銘今在拋出，針對國民黨所有區域立委進行罷免。國民黨立委李彥秀表示，柯建銘在跟賴清德總統搶民進黨內部話語權，民進黨瘋了，透過黨國機器全面對在野黨發起戰爭，政治追殺，民進黨的綠色威權體制出賣台灣的自由民主，正是「現在進行式」。

柯建銘今日表示，國民黨毀憲亂政的事情都在做，民進黨以「主權在民」的基礎，做合憲的事情，何錯之有？現在是他最有戰力、最強的時候，請國民黨立院黨團總召傅崐萁、國民黨不要再胡言亂語，「我們重申不是只有罷韓、江，應該要把國民黨所有區域立委罷掉，要雙罷」，要讓選民知道過去投錯票，這些人來立法院是在賣台，「這些人難道不需要被罷掉？」

李彥秀說，柯建銘在跟賴清德搶民進黨內部的話語權，爭取深綠獨派總司令的位置。柯建銘公開與賴清德唱反調已非第一次，從立法院正副院長選舉，到大法官被提名人劉靜怡的人事同意權，再到現在提案罷免韓國瑜，威脅全面罷免藍營41名區域立委，柯建銘就是要向外界宣示「立法院的事情，柯建銘說了算。」

李彥秀表示，台灣已經淪為「網紅治國」的瘋狂世界，整個社會更瀰漫紅色恐慌、綠色恐怖，台灣社會陷入1950年代美國麥卡錫主義的瘋狂之下，任何一位網紅都可以在沒有證據，光靠臆測，就可以任意指控他人叛國。柯建銘不僅化身為大法官，指控在野黨「毀憲亂政」，更抹紅抹黑在野黨「急著要賣台，要讓中共解放台灣」。

李彥秀提到，面對民調持續低迷，面對1月11日人民走上街頭發出怒吼，民進黨急了，民進黨怕了，民進黨瘋了，現在更要透過大罷免，讓台灣社會的團結淪為民進黨政治鬥爭的祭品。

李彥秀指出，全世界只有執政黨可以賣國，全世界只有民進黨與南韓總統尹錫悅當家還在亂政，民進黨習慣過去完全執政的霸道，無法面對雙少數的困境，國會淪為少數、仍不知謙卑的面對民意，竟是在同胞中找敵人，透過黨國機器全面對在野黨發起戰爭，政治追殺。民進黨的綠色威權體制，出賣台灣的自由民主正是「現在進行式」。

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