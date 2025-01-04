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咖啡沒喝就先殺紅眼 關鍵在綠營憂韓國瑜「做不了主」

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
賴清德總統（左一）出席中華民國114年元旦總統府升旗典禮，與立法院長韓國瑜（右一）握手致意。台北市攝影記者聯誼會／提供
賴清德總統（左一）出席中華民國114年元旦總統府升旗典禮，與立法院長韓國瑜（右一）握手致意。台北市攝影記者聯誼會／提供

賴清德總統日前拋出邀請立法院長韓國瑜喝大和解咖啡，但民進黨立院黨團卻將矛頭對準韓國瑜，揚言罷免。據了解，在憲訴法等三大法案三讀前，執政高層曾考量透過「院際調解」，與韓國瑜共商如何化解朝野歧見，但後來高層認為韓國瑜在藍營內部「做不了主」等因素作罷。

立法院去年底三讀修正通過選罷法、憲法訴訟法、財劃法後，賴清德總統批評立院無視民意，「民主的紛爭，要用更大的民主來解決」。賴總統在元旦新年談話中也強調，針對立院通過的法案，人民依法有選舉 、罷免、創制、複決權利，被解讀為綠營將發動罷免藍委，另透過公民複決否決立院修法。

行政院針對憲訴法提出覆議、民進黨立院黨團未來也將聲請釋憲，反制國會藍白多數修法。民進黨團昨更在立法院會提案改選院長，民進黨團總召柯建銘直指立法院長韓國瑜不適任，揚言非罷免韓不可。柯建銘今更提出「雙罷」，除罷免韓、立院副院長江啟臣，還要罷免所有國民黨立委，他強調「民意已經沸騰」。

民進黨持續與在野黨對抗之際，賴總統在新年談話中「釋出善意」，表態將邀韓國瑜，在啟程赴美慶賀川普就職前到總統府「喝咖啡、聊國家大事」。

綠營一手約韓國瑜喝咖啡、一手要罷免韓，遭藍委李彥秀揶揄「直接把和解咖啡潑在賴清德臉上」。

據了解，面對國會長期以來的朝野對立，賴總統並非沒有想要與在野黨對話，執政高層認為，韓國瑜就任國會議長後，大多能遵循國會議事規則、公平處理議事與法案，因此若能與韓國瑜對話溝通，或許有助化解朝野分歧。

據指出，立法院處理三大法案前，府方曾針對若法案過關進行過各種沙盤推演，其中確實考量過由賴總統啟動「院際調解」，與韓國瑜協商討論。不過後來行政院長卓榮泰表達他可直接與韓國瑜溝通，卓揆也隨即在立院處理法案前，主動聯繫韓國瑜協調。

然後，後來藍營在國民黨團總召傅崐萁等鷹派主導下，強行通過法案，讓執政高層認為韓國瑜「做不了主」，且朝野幾乎沒有無互信基礎，也讓院際調解的想法難以實行。

民進黨 罷免 韓國瑜

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