卓揆：若財劃、選罷法春節前才送 不尊重公務員

行政院長卓榮泰今天說，如果國會以算計方式想在春節前才送出財劃法、選罷法修法案，造成行政院須在春節假期開會，這是極大不尊重全體公務人員，「絕對反對這樣的方式」，請國會深思。

卓榮泰上午在南投縣出席烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫－湖區工程竣工典禮，接受媒體聯訪表示，一直掛念立法院2024年12月20日三讀修正通過憲法訴訟法、公職人員選舉罷免法與財政收支劃分法部分條文，憲訴法已在法定時程內提覆議，呈請總統核可，就等立法院後續議程安排。

不過，卓榮泰說，另外兩法截至目前「看不到下文」，如果國會認為這兩法內容有問題、不合理，引起社會譁然，從此不送出，「我也覺得歡迎」，但如果是算計方式想在春節前才送出，造成行政院須於春節假期中開會，這是極大不尊重全體公務人員，「我絕對反對這樣的方式」，請國會深思。

卓榮泰表示，財劃法部分出一旦送出，會基於憲政權利、秩序與程序依法救濟，否則新法案如果施行，將嚴重排擠中央政府在國防、醫療、社會福利、教育、科技與公共建設等各方面（預算），對全國人民、中央及地方政府都非常不適宜。

卓榮泰說：「不能只想把錢分出去而不談責任，更不能只談錢不談事權」，這是修法內容最大問題。

至於立法院還在討論的老人福利法及警察人員人事條例部分條文修正草案，卓榮泰表示，都嚴重違反憲法與預算法，這兩項修法完全違背程序與憲法、預算法精神。

中華民國憲法規定，立法院對於行政院所提預算案，不得為增加支出之提議；預算法規定，立法委員所提法律案大幅增加歲出或減少歲入者，應先徵詢行政院之意見，指明彌補資金之來源；必要時，並應同時提案修正其他法律。

卓榮泰說，先前中央政府總預算案付委時，行政院與立法院已決議要依循這樣的法律規定、慣例，如果違背是摧毀誠信與兩院之後再談任何協議可能性，希望立法院懸崖勒馬。

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