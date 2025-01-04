控有陸身分證翻車 陳玉珍諷黃捷不敢賭立委：縮頭綠龜
國民黨立委陳玉珍被控擁有中國大陸身分證，民進黨立委黃捷要求她澄清。陳玉珍嗆對賭立委職位，誰輸誰下台，黃捷不予正面回應。陳玉珍今諷黃捷到了對賭就變「縮頭小綠龜」，呼籲不要隨黃捷這樣的人「弱智化」，整個青鳥弱智化是國家的悲哀。
針對被控有中國大陸身分證，陳玉珍昨表示，她不想用對賭來制止謠言，但如果她有就她下台，如果沒有，就民進黨立委黃捷或其他不實指控綠委下台。黃捷今表示，陳玉珍在節目曾講過「北京中央」，這才是陳玉珍的效忠對象？請陳玉珍主動揭露到中國的行程，讓國人看見決心。
黃捷說，陳玉珍應盡快向社會自清，結果對方卻要跟她對賭，轉移焦點，「每次陳玉珍心虛的時候，就會氣急敗壞地跟人對賭。」
陳玉珍回嗆，她要正告黃捷，革命不是踩草皮，不要到要對賭立委職位的時候，就變成縮頭小綠龜。黃捷憑著網路無來由指控，要她自證沒有中國大陸身分證，現在網路也有民眾找出賴清德總統有中國大陸居住證，按照這個標準，賴清德是否也要出來自證清白？
陳玉珍強調，身為民意代表，應好好關注國際、民生，不要隨著黃捷這樣的人弱智化，整個青鳥弱智化是國家的悲哀。大家各自關注自己選區的民生議題才是正辦。
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