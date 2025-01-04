影／柯建銘嗆不只立院正副院長 還要罷免藍41區域立委

不滿國民黨團遲未將「公職人員選舉罷免法」、「財政收支劃分法」送總統與行政院，民進黨團總召柯建銘上午舉行記者會，表示將提雙霸免，針對立法院長韓國瑜、副院長江啟臣和41席區域藍委。

柯建銘表示，自己現在是夕陽無限好、現在近黃昏，現在是國家最關鍵的時候，大家應該把眼光從柯文哲案轉移到立法院來，民進黨擬提案霸免立法院長韓國瑜和副院長江啟臣，國民黨的41席區域立委也要發動大霸免。柯建銘批國民黨立委「比義和團還義和團，他們存在對台灣一點意義都沒有」。 民進黨團總召柯建銘上午舉行記者會，表示將提雙霸免，針對立法院長韓國瑜、副院長江啟臣和41席區域藍委。記者邱德祥／攝影

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