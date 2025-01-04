控陳玉珍有大陸身分證翻車 王鴻薇：民進黨正轉移焦點

國民黨立委陳玉珍被控擁有中國身分證，相關指控後被證明虛假。國民黨立委王鴻薇今說，若在特定網站輸入賴清德總統資料，也能看到賴清德擁有中國身分證，而民進黨正做危機處理，國安局公布疑似替中共進行認知作戰的網站資料，企圖轉移焦點。

有網友聲稱，在某個網站查出陳玉珍有中國身分證。網紅八炯也曾拍片質疑陳玉珍擁有中國身分證。民進黨立委黃捷昨日要求陳玉珍澄清身分疑慮，若陳持有中國大陸身分證，應立即解除立委職務、註銷台灣身分。

陳玉珍嗆黃捷，對賭是否有中國身分證，誰輸誰下台，黃捷不予正面回應。

王鴻薇今日表示，網路上的民進黨青鳥汙指陳玉珍有中國身分證，聲稱用一個網站輸入陳玉珍的資料，就會出現陳玉珍擁有中國身分證的證據。但這種做法立刻被打臉，因為輸入賴清德的資料，也會發現賴清德擁有中國身分證。

王鴻薇說，黃捷不肯下車，顧左右而言他，不敢接招，繼續說些有的沒的，暴露此事顯然是民進黨透過側翼，誣指國民黨立委擁有中國身分證，又是扣紅帽子的老哏認知作戰。這種詭計不到24小時，立刻被打臉。

王鴻薇認為，現在看起來民進黨要做些危機處理，國安局又公布些資料，說很多網站有為中共做認知作戰，這個時間點丟出這些資料，是不是想要轉移想打臉陳玉珍，賴清德、黃捷反而被打臉的尷尬局面。

王鴻薇強調，她要嚴正警告民進黨跟民進黨的側翼，隨時隨地放假消息，這樣的做法真的是沒有下限。

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