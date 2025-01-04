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柯建銘提罷免韓國瑜 王鴻薇：上帝毀滅前會先讓人瘋狂

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
立法院長韓國瑜（左）、民進黨立院黨團總召柯建銘（右）。圖／聯合報系資料照片
立法院長韓國瑜（左）、民進黨立院黨團總召柯建銘（右）。圖／聯合報系資料照片

民進黨立院黨團昨日在立法院會提案，罷免立法院長韓國瑜。民進黨團總召柯建銘加碼放話，稱要把若干藍委送監察院調查。國民黨立委王鴻薇今說，上帝要毀滅一個人必先使其瘋狂，看起來柯建銘處於瘋狂狀態。

王鴻薇說，柯建銘最近常做瘋狂的事情，昨日民進黨團竟提案罷免韓國瑜，且要改選立法院長，這是史無前例的事情，但柯建銘做得出來。

王鴻薇提到，柯建銘還加碼，說要把國民黨立院黨團總召傅崐萁、國民黨立委陳玉珍、徐欣瑩等，都送到監察院調查彈劾。柯建銘的做法，使得大法官被提名人劉靜怡也說「這是哪門子的北韓法學，竟讓監察院調查彈劾立法委員」。這些都是前所未有的事情。

王鴻薇表示，柯建銘因現在權力無限擴大，無限膨脹，甚至常講如果民進黨團委員不做什麼事情的話，就要開除黨籍。柯建銘總召儼然變成「柯主席」。很多人說上帝要毀滅一個人必先使其瘋狂，現在看起來柯建銘就是處於瘋狂狀態。

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