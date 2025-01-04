不只要罷韓國瑜 柯建銘提「雙罷」對準所有區域藍委

民進黨立院黨團昨提變更議程改選立法院長，被說是打臉賴清德總統的和解咖啡。民進黨團總召柯建銘今表示，民意已經沸騰，必須如此才能救台灣，罷免聲音響徹雲霄，且不只是要罷免立法院正副院長韓國瑜、江啟臣，就連國民黨所有區域立委都要罷掉，要雙罷，讓選民知道過去投錯票。

柯建銘今上午臨時開記者會，談及昨提改選立法院長一事，他說，國民黨怕了才會抹黑他，說是老柯垃圾時間，「但這是老柯最有戰力、最成熟的時間」，如今國會已經被大陸國家主席習近平「管轄」，「國民黨急著要賣台，要讓中共解放台灣」，他在國會已經31年，他知道現在民意已經沸騰，必須要草船借箭，彙整民意才能救台灣。

柯建銘直言，相信很多台灣人都看不下去，都說要罷免，且聲音響徹台灣的雲霄，他身為民進黨立院黨團總召，有責任要來罷免韓國瑜及江啟臣，依「立法委員互選院長副院長辦法」第8條「院長、副院長經全體立法委員3分之1以上人數提議，出席委員3分之2以上人數通過，得予以改選；⋯。」規定，提請改選本院院長。

柯建銘還說，財劃法、憲法訴訟法都是草草過水通過，可看出國民黨跟民眾黨立委沒有認知能力，「比義和團還義和團」，逕付二讀不讓大家討論，因為藍白知道只要一講，就會讓人民想罷免你。而內政委員會召委徐欣瑩、財委會召委陳玉珍可以面對自己良心？因此民進黨明知不可為，但至少要留下紀錄，繼續在下周程序委員會提出改選，假如不這樣做，民進黨的尊嚴跟價值都會不見。

柯建銘表示，國民黨毀憲亂政的事情都在做，民進黨以「主權在民」的基礎，做合憲的事情，何錯之有？現在是他最有戰力、最強的時候，請國民黨團總召傅崐萁、國民黨不要再胡言亂語，「我們重申不是只有罷韓、江，應該要把國民黨所有區域立委罷掉，要雙霸」，要讓選民知道過去投錯票，這些人來立法院是在賣台，「這些人難道不需要被罷掉？」 立法院去年底三讀通過財劃法、選罷法修正案，至今尚未送至行政院。圖／聯合報系資料照片 民進黨立院黨團總召柯建銘（右）昨提出要改選立法院長。圖／報系資料照片

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