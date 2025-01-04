不只要罷韓國瑜 柯建銘提「雙罷」對準所有區域藍委
民進黨立院黨團昨提變更議程改選立法院長，被說是打臉賴清德總統的和解咖啡。民進黨團總召柯建銘今表示，民意已經沸騰，必須如此才能救台灣，罷免聲音響徹雲霄，且不只是要罷免立法院正副院長韓國瑜、江啟臣，就連國民黨所有區域立委都要罷掉，要雙罷，讓選民知道過去投錯票。
柯建銘今上午臨時開記者會，談及昨提改選立法院長一事，他說，國民黨怕了才會抹黑他，說是老柯垃圾時間，「但這是老柯最有戰力、最成熟的時間」，如今國會已經被大陸國家主席習近平「管轄」，「國民黨急著要賣台，要讓中共解放台灣」，他在國會已經31年，他知道現在民意已經沸騰，必須要草船借箭，彙整民意才能救台灣。
柯建銘直言，相信很多台灣人都看不下去，都說要罷免，且聲音響徹台灣的雲霄，他身為民進黨立院黨團總召，有責任要來罷免韓國瑜及江啟臣，依「立法委員互選院長副院長辦法」第8條「院長、副院長經全體立法委員3分之1以上人數提議，出席委員3分之2以上人數通過，得予以改選；⋯。」規定，提請改選本院院長。
柯建銘還說，財劃法、憲法訴訟法都是草草過水通過，可看出國民黨跟民眾黨立委沒有認知能力，「比義和團還義和團」，逕付二讀不讓大家討論，因為藍白知道只要一講，就會讓人民想罷免你。而內政委員會召委徐欣瑩、財委會召委陳玉珍可以面對自己良心？因此民進黨明知不可為，但至少要留下紀錄，繼續在下周程序委員會提出改選，假如不這樣做，民進黨的尊嚴跟價值都會不見。
柯建銘表示，國民黨毀憲亂政的事情都在做，民進黨以「主權在民」的基礎，做合憲的事情，何錯之有？現在是他最有戰力、最強的時候，請國民黨團總召傅崐萁、國民黨不要再胡言亂語，「我們重申不是只有罷韓、江，應該要把國民黨所有區域立委罷掉，要雙霸」，要讓選民知道過去投錯票，這些人來立法院是在賣台，「這些人難道不需要被罷掉？」
▪北院更裁 柯文哲改7000萬元交保 須電子腳鐐監控
▪ 柯文哲為何還是交保理由？「橘子」未到案不是羈押理由
▪ 交保金排行榜／柯文哲7千萬躍政界第一 他繳逾16億史無前例
▪ 應曉薇羈押庭聚焦「第2本護照」 自爆與王尊侃關係
▪ 專題／從名醫市長到涉貪起訴 柯文哲10年政治之路
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言