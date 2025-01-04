快訊

冬天愛吃鍋胃不適？它是元兇 醫曝「1用餐習慣」恐重複感染

綠打憲法戰+公投綁罷免組合拳 藍能保住國會多數？

揭黑熊學院投陸委會255萬標案 羅智強：愛台更愛新台幣

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委羅智強今日表示，黑熊學院不只領政府補助，還接政府標案，黑熊民防教育協會去年曾投標，陸委會255萬的「國際及兩岸事務種子培育營隊」標案。黑熊學院的經營模式讓人見識到何謂「雙面嘴臉」，愛台灣，更愛新台幣，覬覦人民納稅錢。圖／立委羅智強辦公室
國民黨立委羅智強今日表示，黑熊學院不只領政府補助，還接政府標案，黑熊民防教育協會去年曾投標，陸委會255萬的「國際及兩岸事務種子培育營隊」標案。黑熊學院的經營模式讓人見識到何謂「雙面嘴臉」，愛台灣，更愛新台幣，覬覦人民納稅錢。圖／立委羅智強辦公室

國民黨立委羅智強今日表示，黑熊學院不只領政府補助，還接政府標案，黑熊民防教育協會去年曾投標，陸委會255萬的「國際及兩岸事務種子培育營隊」標案。黑熊學院的經營模式讓人見識到何謂「雙面嘴臉」，愛台灣，更愛新台幣，覬覦人民納稅錢。

羅智強說，黑熊學院聲稱自己靠民間募款，不拿政府一毛錢，結果呢？昨天被國民黨立委徐巧芯揭穿曾領外交部百萬補助。今天他更要揭露黑熊學院不只領政府補助，還想接政府標案。

羅智強表示，政府採購網一清二楚，黑熊民防教育協會去年就曾投標陸委會255萬的「國際及兩岸事務種子培育營隊」標案。好家在，被陸委會一腳踢開，沒有得標，必須給陸委會一個讚。

羅智強批，嘴上說著不拿政府補助，實際上卻用盡辦法找門路，補助也領了，標案也投了。連陸委會都嫌棄的黑熊學院，還敢裝清高說不靠政府錢？這擺明了不是不拿，而是想拿卻拿不到。

羅智強質疑，倘若他沒有提案砍黑熊學院創辦人、民進黨立委沈伯洋所建議，內政部900萬親子民防園遊會的預算，今年搞不好黑熊學院就又去投標。陸委會主委邱垂正不給的，內政部長劉世芳興許就給了。

羅智強表示，黑熊學院的經營模式實在讓人見識到什麼叫「雙面嘴臉」，一邊高喊只靠民間募款；另一邊卻對政府標案虎視眈眈，沒投標成功就繼續找補助。愛台灣，更愛新台幣，還覬覦著人民的納稅錢。

羅智強總結，未來一定會繼續盯緊各項預算，守護人民的納稅錢，絕不讓黑熊學院鑽空子，假借正義之名，行發財之實。

募款 羅智強 陸委會

延伸閱讀

數發部編「3900萬清潔費」掛羊頭 羅智強：一定砍3600萬

2025大罷免潮醞釀中？羅智強：激化對立只會被人民唾棄

綠委因財劃法圍剿柯志恩 羅智強：民進黨高雄太好選

劉靜怡嗆賴清德「不需找人私下澄清」 潘孟安認銜命致電提名人

相關新聞

不只要罷韓國瑜 柯建銘提「雙罷」對準所有區域藍委

民進黨立院黨團昨提變更議程改選立法院長，被說是打臉賴清德總統的和解咖啡。民進黨團總召柯建銘今表示，民意已經沸騰，必須如此...

揭黑熊學院投陸委會255萬標案 羅智強：愛台更愛新台幣

國民黨立委羅智強今日表示，黑熊學院不只領政府補助，還接政府標案，黑熊民防教育協會去年曾投標，陸委會255萬的「國際及兩岸...

柯建銘提罷免韓國瑜 王鴻薇：上帝毀滅前會先讓人瘋狂

民進黨立院黨團昨日在立法院會提案，罷免立法院長韓國瑜。民進黨團總召柯建銘加碼放話，稱要把若干藍委送監察院調查。國民黨立委...

控陳玉珍有大陸身分證翻車 王鴻薇：民進黨正轉移焦點

國民黨立委陳玉珍被控擁有中國身分證，相關指控後被證明虛假。國民黨立委王鴻薇今說，若在特定網站輸入賴清德總統資料，也能看到...

選罷法政院不惜過年拚覆議 王鴻薇：黨團做好沙盤推演

立法院去年底三讀通過財劃法、選罷法修正案，至今尚未送至行政院，行政院須於10日內提出覆議案，不排除農曆新年期間或加開院會...

再嗆陳玉珍 黃捷：「北京中央」是你效忠對象？

國民黨立委陳玉珍被控有中國大陸身分證，陳玉珍昨表示，她不想用對賭來制止謠言，但如果她有就她下台，如果沒有，就民進黨立委黃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。