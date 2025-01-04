財劃法修正惹議！卓榮泰說重話：不能只談分錢不談責任

針對近期《憲法訴訟法》、《選舉罷免法》及《財政收支劃分法》三大爭議法案，行政院長卓榮泰4日受訪時表示，後兩案迄今仍無進一步消息，財劃法導致多方面的資源遭受壓縮，「不能只談分錢而不談責任」。

卓榮泰指出，立法院於12月20日通過的《憲法訴訟法》已在法定期限內由行政院提出復議，並經總統核可，目前正等待立法院安排相關議程，然而，《選舉罷免法》和《財政收支劃分法》的修正案迄今仍無進一步消息，如果國會認為內容不合理、不具社會共識，決定擱置，樂見其成；但若刻意延至年假前送交行政院，迫使行政部門假期期間處理，將是對全體公務人員的極大不尊重。

對《財政收支劃分法》修正案，卓榮泰認為，新修正內容將導致中央政府在國防、醫療、社福、教育、科技及公共建設等多方面的資源遭受嚴重壓縮，進一步影響全國整體利益，不能只談分錢而不談責任，更不能僅談錢卻忽略事權，行政院將依法行使憲政程序，確保法案內容符合國家長遠發展需求。

另外，針對《老人福利法》和《警察條例》等法案，卓榮泰則說，若立法院修法涉及增加中央政府稅出，根據《憲法》第70條及《預算法》第91條，應先與行政院協商並明確資金來源。他批評：「若未遵循此程序，不僅違背法律精神，更損及行政與立法兩院間的互信與合作。」

最後，卓榮泰呼籲，立法院在新年度展現合作誠意，與行政院攜手推動國家建設，「雙方應以過往達成的共識與慣例為基礎，重建信任，才能在新的一年引領國家邁向更好的方向與發展。」

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