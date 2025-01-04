選罷法政院不惜過年拚覆議 王鴻薇：黨團做好沙盤推演

立法院去年底三讀通過財劃法、選罷法修正案，至今尚未送至行政院，行政院須於10日內提出覆議案，不排除農曆新年期間或加開院會處理。國民黨立院黨團首席副書記長王鴻薇說，行政院不必「假好心」，黨團已經做好沙盤推演，議事人員、行政院公務員也要過年，不必恐嚇。

針對財劃法、選罷法修正條文尚未送達行政院，行政院發言人李慧芝日前表示，若真的在農曆年前最後一個上班日送達行政院，政院若要提覆議，勢必要在農曆年假期間加班召開院會處理。

王鴻薇說，行政院不需要「假好心」，他們想方設法，最好立法院趕快把法案送達，把法案送去暫時處分，「當我們是笨蛋嗎？」國民黨團已經研究過，假使過年期間需要加開臨時會，有做沙盤推演，但應不至於發生如行政院所說「過年期間加開院會」，議事人員也該放假過好年。

王鴻薇表示，至於過年後，就看時間程序。針對選罷法、財劃法，黨團內部會做些研擬，釐清些疑點，釐清後再將法案送出，一定會給行政院足夠時間作業，行政院公務員也要過年，不需如此恐嚇威脅。

國民黨立委李彥秀說，據憲法增修條文第三條，「（行政院提出覆議）立法院應於7日內自行集會，並於開議15日內作成決議。覆議案逾期未議決者，原決議失效」，行政院所謂農曆新年加開院會的說法，反而讓民進黨意圖路人皆知，讓這個可能性提早「見光死」。

李彥秀表示，在野黨不是塑膠，一定會有反制排除之道。奉勸民進黨，依照民主的程序「照步來」，惡意杯葛與政治算計的意圖不僅不會成功，反而會讓民眾看破手腳。

有藍營人士表示，行政院嗆不排除在農曆新年期間加開院會處理覆議案，這事情顯示民進黨政府不在乎公務員權益。為了政治鬥爭，民進黨要得罪整個文官體制、議事系統？覆議案一經確定要走程序的那刻開始，不光是立法院的事情，是文官系統要動起來準備相關資料，這是要人家除夕當天不吃年夜飯，在政院過年？而國民黨也不會傻到給行政院有操作的空間，會算好時間點再送出。

該人士也說，有些藍委擔憂2月後就要面對罷免，但目前正在起步的罷免連署都還只是第一階段提議，重點在於第二階段連署，是否適用新法，倘若適用新法，自然會增加連署難度，而基隆市長謝國樑罷免案也證明，沒有正當性的惡罷不會得到人民支持。

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