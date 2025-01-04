快訊

獨／疫情後新低！春節9天訂房率首度跌破4成 花蓮僅兩成最慘

前NMB48島田玲奈結婚了！甜蜜對視圈外尪：和他一起每天都歡樂

搭機最怕嬰兒吵！機票達人曝日航1貼心服務：每家航空都該跟進

選罷法政院不惜過年拚覆議 王鴻薇：黨團做好沙盤推演

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
立法院去年底三讀通過財劃法、選罷法修正案，至今尚未送至行政院，行政院須於10日內提出覆議案，不排除農曆新年期間或加開院會處理。圖／聯合報系資料照片
立法院去年底三讀通過財劃法、選罷法修正案，至今尚未送至行政院，行政院須於10日內提出覆議案，不排除農曆新年期間或加開院會處理。圖／聯合報系資料照片

立法院去年底三讀通過財劃法、選罷法修正案，至今尚未送至行政院，行政院須於10日內提出覆議案，不排除農曆新年期間或加開院會處理。國民黨立院黨團首席副書記長王鴻薇說，行政院不必「假好心」，黨團已經做好沙盤推演，議事人員、行政院公務員也要過年，不必恐嚇。

針對財劃法、選罷法修正條文尚未送達行政院，行政院發言人李慧芝日前表示，若真的在農曆年前最後一個上班日送達行政院，政院若要提覆議，勢必要在農曆年假期間加班召開院會處理。

王鴻薇說，行政院不需要「假好心」，他們想方設法，最好立法院趕快把法案送達，把法案送去暫時處分，「當我們是笨蛋嗎？」國民黨團已經研究過，假使過年期間需要加開臨時會，有做沙盤推演，但應不至於發生如行政院所說「過年期間加開院會」，議事人員也該放假過好年。

王鴻薇表示，至於過年後，就看時間程序。針對選罷法、財劃法，黨團內部會做些研擬，釐清些疑點，釐清後再將法案送出，一定會給行政院足夠時間作業，行政院公務員也要過年，不需如此恐嚇威脅。

國民黨立委李彥秀說，據憲法增修條文第三條，「（行政院提出覆議）立法院應於7日內自行集會，並於開議15日內作成決議。覆議案逾期未議決者，原決議失效」，行政院所謂農曆新年加開院會的說法，反而讓民進黨意圖路人皆知，讓這個可能性提早「見光死」。

李彥秀表示，在野黨不是塑膠，一定會有反制排除之道。奉勸民進黨，依照民主的程序「照步來」，惡意杯葛與政治算計的意圖不僅不會成功，反而會讓民眾看破手腳。

有藍營人士表示，行政院嗆不排除在農曆新年期間加開院會處理覆議案，這事情顯示民進黨政府不在乎公務員權益。為了政治鬥爭，民進黨要得罪整個文官體制、議事系統？覆議案一經確定要走程序的那刻開始，不光是立法院的事情，是文官系統要動起來準備相關資料，這是要人家除夕當天不吃年夜飯，在政院過年？而國民黨也不會傻到給行政院有操作的空間，會算好時間點再送出。

該人士也說，有些藍委擔憂2月後就要面對罷免，但目前正在起步的罷免連署都還只是第一階段提議，重點在於第二階段連署，是否適用新法，倘若適用新法，自然會增加連署難度，而基隆市長謝國樑罷免案也證明，沒有正當性的惡罷不會得到人民支持。

國民黨 民進黨 行政院 覆議案 選罷法

延伸閱讀

柯建銘嗆解散國民黨 王鴻薇：看齊袁世凱…賴清德準備稱帝？

揭蘇巧慧夫評審抄襲案悄悄廢標 王鴻薇：現在誰翻車？

王鴻薇明開「蘇巧慧大翻車」記者會 本人聲明回擊：有烏龍同事真困擾

柯建銘「學袁世凱解散國民黨」？王鴻薇回顧去年：歷史竟驚人相似

相關新聞

柯建銘嗆罷免、彈劾韓國瑜 劉靜怡：怎樣的北韓法學才會出這種主意？

民進黨立院黨團封殺大法官被提名人劉靜怡之後，昨在立法院會提變更議程案改選立法院長，指立法院長韓國瑜不適任，黨團總召柯建銘...

再嗆陳玉珍 黃捷：「北京中央」是你效忠對象？

國民黨立委陳玉珍被控有中國大陸身分證，陳玉珍昨表示，她不想用對賭來制止謠言，但如果她有就她下台，如果沒有，就民進黨立委黃...

選罷法政院不惜過年拚覆議 王鴻薇：黨團做好沙盤推演

立法院去年底三讀通過財劃法、選罷法修正案，至今尚未送至行政院，行政院須於10日內提出覆議案，不排除農曆新年期間或加開院會...

綠打憲法戰+公投綁罷免組合拳 藍能保住國會多數？

立法院去年12月20日通過憲法訴訟法、財政收支劃分法和公職人員選罷法修法，行政院對憲訴法提出覆議。但覆議只是前菜，主菜應是覆議失敗後聲請暫時處分和釋憲。隨之而來的，則是針對藍委的大罷免，以及對此三法的公投複決。而且為提高投票率，民進黨極可能運作公投綁罷免。這一套組合拳下來，如果運作成功，民進黨將劍指「提前在立法院重新過半」。

被控有大陸身分證 陳玉珍嗆黃捷對賭：誰輸誰下台

國民黨立委陳玉珍被控有中國大陸身分證，陳玉珍3日晚表示，她不想用對賭來制止謠言，但如果她有則她下台，如果沒有則民進黨立委黃...

綠網紅爆10萬國人領陸身分證 賴政府不查證還先變小弟

深綠網紅八炯與「閩南狼」陳柏源合拍「中國統戰紀錄片」稱，目前已有十萬多名台灣人持有「中華人民共和國身分證」。此話一出，賴總統先是表示「免錢的最貴」，說民主無價、自由不能折現，內政部長劉世芳隨即公布查到2人，陸委會副主委梁文傑還鼓勵大家相互舉報。一向最愛查假訊息的民進黨，不先去查證他們說的究竟真實性有多少，反而紛紛隨之起舞，曾經何時，賴政府成了深綠網紅的小弟？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。