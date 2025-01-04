再嗆陳玉珍 黃捷：「北京中央」是你效忠對象？

國民黨立委陳玉珍被控有中國大陸身分證，陳玉珍昨表示，她不想用對賭來制止謠言，但如果她有就她下台，如果沒有，就民進黨立委黃捷或其他不實指控綠委下台。黃捷今表示，陳玉珍在節目曾講過「北京中央」，才是你的效忠對象？請陳玉珍主動揭露到中國的行程，讓國人看見決心。

黃捷表示，陳玉珍被民眾質疑有中國身分證，呼籲陳應盡快向社會自清，結果對方卻要跟她對賭，來轉移焦點，「每次陳玉珍心虛的時候，就會氣急敗壞地跟人對賭。」

黃捷強調，做為台灣的民選公職，效忠國家是法律義務，不是賭注，「還是說，陳玉珍在節目講過的『北京中央』才是你的效忠對象？這是你的珍心話嗎？」

黃捷說，其實陳玉珍要自清很簡單，請支持「立委赴中申報」的國安法案，主動揭露到中國的行程，讓國人看見其決心。若不是理虧，陳玉珍幹嘛屢次擋國安法案？每次講到中國就這麼急，在害怕什麼？陳玉珍既然不敢支持國安法案，口水就少噴，別以為國人看不懂你的雙面把戲。 國民黨立委陳玉珍被控有中國大陸身分證，陳玉珍今晚表示，她不想用對賭來制止謠言。圖／聯合報資料照片 民進黨立委黃捷今在臉書po出陳玉珍曾上節目說「北京中央」。圖／聯合報系資料照片

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