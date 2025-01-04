柯建銘嗆罷免、彈劾韓國瑜 劉靜怡：怎樣的北韓法學才會出這種主意？
民進黨立院黨團封殺大法官被提名人劉靜怡之後，昨在立法院會提變更議程案改選立法院長，指立法院長韓國瑜不適任，黨團總召柯建銘聲稱，非罷免韓國瑜不可。而劉靜怡是賴清德總統提名，又賴總統元旦才說要邀請韓國瑜喝「大和解咖啡」，劉靜怡昨天在臉書表示，原來，「罷免」和「改選」傻傻分不清喔，「這是故意不讓賴韓喝咖啡吧」。
而柯建銘還說，會將韓國瑜、國民黨團總召傅崐萁、立院祕書長周萬來、內政委員會召委徐欣瑩跟財政委員會召委陳玉珍等人送監察院彈劾，另也會到法院提告。
劉靜怡對此表示，監察院彈劾立委？到底是怎樣的北韓法學，才會出這種主意？現在是立法院黨團在號令應該獨立行使職權的憲政機關監察院嗎？還是在號令前任總統提名任命的8大法官，必須針對立法院與監察院的五權憲法關係，做成變更解釋？
她還說，很愛恥笑政客法律見解的小朋友們，怎麼遇到黨鞭就閉嘴了呢？
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