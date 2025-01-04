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數發部被批預算浮編 在野揚言續砍經費

聯合報／ 記者屈彥辰／台北報導

在野黨質疑數位發展部浮編預算，特別是針對出國經費和清潔費，疑有濫編情況，民眾黨立院黨團昨日舉行記者會，黨團總召黃國昌揚言總共要凍結百分之廿的出國預算。國民黨立委羅智強也說，針對高達三九○三萬的環境清潔費，他要砍三六○○萬元。

民眾黨立委林國成表示，數發部編制人員二六一人，聘僱五十八位清潔工打掃辦公室，平均四點人就有一名清潔工。數發部解釋「有誤會」，但根據預算書，編列三九○三萬，欄位即環境清潔，數發部狡辯。委員會已通過減列兩千、凍結百分之十，第二輪還要再刪。他也質疑數發部國外旅費，平均每位數發部職員的出國費達八萬元，數發部變成外交部了嗎？

黃國昌表示，除前日刪減數發部出國預算五百萬元外，將在第二輪預算審查中，提案再刪五百萬元，共凍結百分之廿，直到數發部提出清楚報告。

數發部昨稱「數發部清潔工平均月薪五點六萬」非事實，數發部五十八位勞務承攬人力每月平均薪資約為三萬八千餘元。至於數發部辦公大樓清潔人力並非五十八位，清潔僅有五位。

黃國昌批，數發部今年獎補助預算膨脹百分之一○四，來到十三億多元，支用到何處？前日立院交通委員會僅刪減數發部一點二億預算，太客氣，民眾黨團在第二輪預算審查嚴審預算書，絕對砍的比一點二億多更多。

羅智強表示，三九○三萬清潔費有九成的真實用途與編列目的不符。預算一階審查雖然已經結束，但在二階提案時，他一定會按照數發部新聞稿聲稱，每位派駐勞工每月支付五點一萬，計算五位清潔工的年度所需經費，只留三百萬。

民眾黨 黃國昌

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