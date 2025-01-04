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冷眼集／賴清德、柯建銘黑白臉 天下無寧日

聯合報／ 本報記者唐筱恬

賴清德總統在新年的一開始才要遞橄欖枝，想邀立法院韓國瑜喝大和解咖啡，化干戈為玉帛，結果民進黨團總召柯建銘卻背後捅一刀，提案改選立法院長。賴清德滿口「民主憲政」，卻要任意推翻多數立委選出的立法院長，兩者聽起來豈不荒謬？

立法院日前闖關選罷法、憲法訴訟法、財劃法三大案後，韓國瑜因國民黨召委提議，暫緩將選罷法、財劃法送出立法院。藍營突然大玩議事攻防，讓柯建銘暴跳如雷，揚言「罷免韓國瑜」遭揶揄根本無此法源依據後，又提案改選立法院長。

回歸法制層面，罷免韓國瑜恐是假議題。根據選罷法規定，不分區立委不適用罷免規定，僅有國民黨主席朱立倫拔除韓國瑜黨籍，韓國瑜才會喪失立委資格；再根據立委互選正副院長辦法，民進黨團確實可以提議改選，但必須出席委員三分之二以上人數通過，綠營本身未過半，根本不可能扳倒國會議長。

柯建銘領軍的民進黨團，過去在立法院曾是少數黨，習慣舊有「王柯體制」，靠議題杯葛以小搏大、透過朝野協商交換；但韓國瑜時代則走議事中立路線，協商不成即表決處理，柯建銘的「魔法」變得沒有施力點，提出史無前例改選院長一招，用意在於拉高抗爭規格。

但弔詭的是，賴清德才頻頻對韓國瑜釋出善意，指派韓國瑜組團前往祝賀川普就職，還想邀韓到總統府喝咖啡，儘管橄欖枝背後充滿政治盤算，但也算是堆疊朝野善意氣氛，結果柯建銘隨即捅韓國瑜一刀，令人有唱雙簧、扮黑白臉之感，毫無溝通誠意。

而賴清德口口聲聲稱「民主憲政」，但動輒發動青鳥推翻人民選出的民意代表，現在又要推翻多數立委選出的國會議長，賴政府根本把民主憲政當笑話，讓國家煙硝味四起，天天永無寧日。

柯建銘 立法院 韓國瑜

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