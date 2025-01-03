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免受叛亂指控？引「川普訴美國」案 尹錫悅辯護團主張豁免權

被控有大陸身分證 陳玉珍嗆黃捷對賭：誰輸誰下台

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委陳玉珍被控有中國大陸身分證，陳玉珍今晚表示，她不想用對賭來制止謠言，但如果她有則她下台，如果沒有則民進黨立委黃捷或其他不實指控的綠委下台，這樣不用浪費時間罷免藍委或綠委，直接了當。圖／聯合報資料照片
國民黨立委陳玉珍被控有中國大陸身分證，陳玉珍今晚表示，她不想用對賭來制止謠言，但如果她有則她下台，如果沒有則民進黨立委黃捷或其他不實指控的綠委下台，這樣不用浪費時間罷免藍委或綠委，直接了當。圖／聯合報資料照片

國民黨立委陳玉珍被控有中國大陸身分證，陳玉珍今晚表示，她不想用對賭來制止謠言，但如果她有則她下台，如果沒有則民進黨立委黃捷或其他不實指控的綠委下台，這樣不用浪費時間罷免藍委或綠委，直接了當。

有網友聲稱，在某個網站查出陳玉珍有中國大陸的身分證。對此，陳玉珍提醒，那個網站是不知名的連結，按進去網站要得到訊息，必須交10元人民幣，可能是詐騙。如果交了10元人民幣，1萬人就有10萬元人民幣的收入，她擔心民眾按了詐騙集團不知名的連結，不小心洩露自己的個資、信用卡號。

除網友外，網紅八炯也曾拍片質疑陳玉珍擁有中國大陸身分證。黃捷今更要求陳玉珍出面澄清身分疑慮，若陳玉珍持有中國大陸身分證，應立即解除立委職務、註銷台灣身分。

陳玉珍回嗆，如果她有中國大陸身分證我直接下台，如果她沒有中國大陸身分證，黃捷（或其他不實指控的綠委）直接下台，這樣子大家就可以不用再浪費時間罷免一個藍委或是綠委了，這樣直接了當。

陳玉珍也說，至於那些想要再蹭流量的所謂網紅，也可以大家直接對賭，如果她有中國大陸身分證，她退出政壇，如果她沒有中國大陸身分證，「你們直接退出網路直播界吧，留給社會大眾一個乾淨的網路空間！」

陳玉珍強調，中華民國是一個言論自由的國家，台灣是一個民主的社會，但是好多人為了流量，一直在搬弄是非，顛倒黑白，這個對國家的進步發展，社會的安定都沒有助益，還是呼籲這些「能人志士」們，多花一些心力在關心國計民生上面，一起讓國家的發展更好，讓社會更進步，就別再抹黑抹紅了。

身分證 陳玉珍

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