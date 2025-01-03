快訊

網友許願廠商推出梅粉調味料 知名品牌「小磨坊」親自回應了

罷傅團體行動了！辦實體連署開第一槍 網紅八炯也到場號召

罷免傅崐萁 「微光花蓮」辦實體連署開第一槍

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
罷傅團體「微光花蓮」今晚在市區石來運轉廣場辦首場實體連署，網紅八炯也來號召。記者王燕華／攝影
罷傅團體「微光花蓮」今晚在市區石來運轉廣場辦首場實體連署，網紅八炯也來號召。記者王燕華／攝影

罷傅團體「微光花蓮」今晚在市區辦理首場實體連署，為罷免傅崐萁行動開出第一槍，網紅八炯擔任領銜人，到場號召。團隊表示，後續會辦理多場連署，並與其他縣市相關團體串連，第一階段標準訂得很高，預計收5、6000份連署書，達標才會送件。

「微光花蓮」團隊表示，去年5月17日第一次國會衝突後，花蓮一票年輕人籌組新世代青年團體，5月28日國會濫權法通過，罷免聲浪四起，他們想到要罷免的，第一個就是傅崐萁，因此站出來籌組「微光」，希望用點點微光照亮花蓮。

團隊批評藍白兩黨持續審濫權法案，完全沒有審民生法案，是不對的，今晚開出第一槍，明天起在各鄉鎮地區辦理實體連署，他們不怕打壓，不怕查水表，呼籲大家勇敢站出來，罷免不適任的藍白立委。

「微光花蓮」今晚今晚6時30分在東大門夜市旁的石來運轉廣場辦連署，時間一個小時，不斷湧入人潮，網紅八炯也到場。團隊表示，從去年6月就開始在網路號召，在今晚首場實體連署前，已經收妥或掌握到的連署書近1000份。

團隊指出，曾與罷韓、拆樑團隊討論，擔心遭到地方選委會刁難，因此雖然第一階段只需要1900多份，但將安全水位訂在5、6000份，達標才送，若真的遭到刁難，還有源源不絕的連署書可以補；除在縣內辦實體連署，也和雙北、台中相關團體聯名合作，提供據點讓外縣市花蓮人連署。

團隊成員向傅崐萁喊話，人民才是頭家，不是你說了算，若不想被罷免，就請讓國家、國會和縣政恢復正常。

「微光花蓮」今晚在市區石來運轉廣場辦首場實體連署，要罷免國民黨立院黨團總召傅崐萁。記者王燕華／攝影
「微光花蓮」今晚在市區石來運轉廣場辦首場實體連署，要罷免國民黨立院黨團總召傅崐萁。記者王燕華／攝影

團隊 罷免 花蓮

延伸閱讀

批「盤仔假流氓」 綠黨團：黃國昌耍大牌讓協商拖3小時

影／綠委提罷免韓國瑜 傅崐萁：打臉賴清德或想分化藍營？

民進黨提案改選立法院長 傅崐萁：柯建銘與賴清德唱雙簧

新北集會究責濫權立委 青鳥：承傳黨外民主精神

相關新聞

批「盤仔假流氓」 綠黨團：黃國昌耍大牌讓協商拖3小時

立法院院會今由副院長江啟臣主持，報告事項進行後，江啟臣宣布休息，要三黨針對議程協商，不過卻協商3小時。民進黨立院黨團稍早...

諷柯建銘如「巨嬰」 國民黨：叫你主席帶你買玩具

民進黨立院黨團今在立法院會中，提變更議程案改選立法院長，指立法院長韓國瑜不適任，黨團總召柯建銘聲稱，非罷免韓國瑜不可。國...

罷免傅崐萁 「微光花蓮」辦實體連署開第一槍

罷傅團體「微光花蓮」今晚在市區辦理首場實體連署，為罷免傅崐萁行動開出第一槍，網紅八炯擔任領銜人，到場號召。團隊表示，後續...

民眾黨中央委員17搶9 陳世軒、黃瀞瑩、蔡壁如角逐

民眾黨將於19日舉行第4屆中央委員及中評委選舉，中央黨部今天公布候選人名單，其中票選中央委員將從17人中選出9席，包含新...

引詩詞賀新年 馬英九：別螭虎 迎小龍 祝蛇序呈祥

前總統馬英九今日表示，再過三周，就要過年了。農曆春節，是中華文化最古老、最重要的傳統節日，不久前，也被聯合國教科文組織收...

影／吳思瑤痛批黃國昌 當了代理黨主席就耍大牌

立法院院會今天就發展觀光條例、警察人事條例與壯世代政策與產業促進法進行黨團協商。依黨團協商的「黨團共識」，今天不做法案審...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。