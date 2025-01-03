教育部法制處長調任參事 涉霸凌案仍在處理中
近來公部門霸凌事件頻傳，教育部法制處長李嵩茂也被指涉以飆罵、退公文等方式霸凌員工，近日被調任參事。但教育部說，疑涉霸凌案仍在處理中，職務調整是基於綜合考量。
「自由時報電子報」今天報導，社群平台Dcard去年11月曾有貼文，指李嵩茂涉及職場霸凌，曾甩門、飆罵，或以壓公文、退會議資料等方式，要求一連報告數小時，疲勞轟炸部屬。
教育部近日發布人事命令，將李嵩茂改調參事。教育部晚間以文字回應中央社指出，李嵩茂被控霸凌案，目前還在程序處理中，尚未審議確認是否成立，調任參事是基於綜合考量的職務調整。
教育部次長林騰蛟去年12月曾公開表示，教育部掌握轄下機關主管共有13件霸凌案，其中國立海洋科技博物館前館長陳素芬確認有職場霸凌的行為，記一大過並調任非主管職務；另外有3案經外部專家調查後，認定霸凌不成立。
👉柯文哲起訴熱話題
▪北院更裁 柯文哲改7000萬元交保 須電子腳鐐監控
▪ 柯文哲為何還是交保理由？「橘子」未到案不是羈押理由
▪ 交保金排行榜／柯文哲7千萬躍政界第一 他繳逾16億史無前例
▪ 應曉薇羈押庭聚焦「第2本護照」 自爆與王尊侃關係
▪ 專題／從名醫市長到涉貪起訴 柯文哲10年政治之路
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言