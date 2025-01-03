引詩詞賀新年 馬英九：別螭虎 迎小龍 祝蛇序呈祥

前總統馬英九今日表示，再過三周，就要過年了。農曆春節，是中華文化最古老、最重要的傳統節日，不久前，也被聯合國教科文組織收錄至人類非物質文化遺產名錄。春節對中國人來說，就是回家過年、闔家團圓，是中華民族五千多年流傳下來的傳統，也是所有炎黃子孫共享的獨特情感認同。

馬英九說，春節象徵除舊布新，繼往開來。除了大掃除，最重要的就是貼春聯，為舊年去祟、為新年祈福。

馬英九強調，今年他引用「國朝宮史」的詩詞，和大家一起別螭虎、迎小龍。祝大家蛇序呈祥，福壽安康，新年快樂。 前總統馬英九開放索取春聯，借用國民黨立委、民代或各地黨部，供民眾前往索取。圖／取自馬英九臉書 前總統馬英九今日表示，再過三周，就要過年了。今年他引用「國朝宮史」的詩詞，和大家一起別螭虎、迎小龍。祝大家蛇序呈祥，福壽安康，新年快樂。圖／取自馬英九臉書

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