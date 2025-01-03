快訊

下班注意！板南線南港站一度異常 列車班距拉大「月台擠滿人」

台中男大生猝死…洗澡太久沒回寢室被發現 學校說話了

綠提改選立法院長案 院會暫不處理擬下週再戰

中央社／ 台北3日電

立法院會今天開會，民進黨團質疑立法院長韓國瑜不適任，提變更議程要求改選立法院長。會議主席、立法院副院長江啟臣說，依立法院處理變更議程案例，暫不予處理。民進黨團幹事長吳思瑤表示，會在7日的程序委員會爭取列案，排入院會議程。

民進黨立法院黨團認為，去年12月20日三讀通過修正公職人員選舉罷免法、財政收支劃分法，韓國瑜卻依立法院內政、財政兩委員會國民黨籍召集委員之請，違反憲法第72條規定，逕自暫緩將已經立法院會三讀通過的法律案咨請總統公布等，也違反立法院組織法第3條，立法院長應本公平中立原則行使職權的規定，實已不適任立法院長一職。

立法院會今天開會，民進黨團提案變更議程，希望依立法委員互選院長副院長辦法第8條規定，改選立法院長，並將本案列為本次會議討論事項第一案。

院會進行時，當報告事項宣讀完畢後，江啟臣請各黨團幹部至議場後方主席休息室，溝通本日議程相關事宜，並宣布休息。

院會在下午1時33分繼續開會。江啟臣宣讀黨團共識，並宣告本日院會依照黨團共識處理。隨後，江啟臣宣布先處理變更議程的提議。他說，民進黨團所提改選立法院長之變更議程一案，本件提案因為在本週二中午程序委員會發言處理，依立法院處理變更議程案例，就暫不予處理，並列入公報。

吳思瑤等人會後受訪，針對藍營質疑總統賴清德才說要邀韓國瑜喝咖啡，但民進黨團卻要提案罷免韓國瑜，是否在打臉賴總統等議題，作相關說明。

吳思瑤說，這完全是兩回事，因為任何一位立委都要依循立法院的規定，進行民主程序的法案審議，但就因為2位召委的公文，就可以延緩總統公告，這是嚴重的民主失序，民進黨團不能容許相關議事作為。

吳思瑤指出，民進黨團今天召開黨團會議，黨團成員共同連署，希望要重新檢視立法院長人選，但因為今天的遞案，沒有經過本週二程序委員會，因此今天循程序先列入議事紀錄，但後續還是會循下週二（1月7日）的程序委員會，將這個案子正式排案、爭取列案，排入下週五（1月10日）的院會議程。

此外，吳思瑤、民進黨團書記長蔡易餘也還原朝野今天花3個多小時的協商過程，也說民進黨團堅持立法院不能繼續失序，例如還沒完成協商的發展觀光條例修法，及藍白要讓年改走回頭路的警察人員人事條例修法，不能直接表決，否則立法院就變成表決院。

蔡易餘說，民眾黨團總召黃國昌到協商現場僅3分鐘，只有民眾黨立委麥玉珍、吳春城在現場，當一有結論時，吳春城還要跑去議場問黃國昌意見，這樣一來一往就拖了3小時，沒有效率，就為了黃國昌一個人。

民進黨 立法院 韓國瑜

延伸閱讀

影／吳思瑤痛批黃國昌 當了代理黨主席就耍大牌

批「盤仔假流氓」 綠黨團：黃國昌耍大牌讓協商拖3小時

民進黨提案罷免韓國瑜 李彥秀：把和解咖啡潑賴清德臉

影／綠委提罷免韓國瑜 傅崐萁：打臉賴清德或想分化藍營？

相關新聞

批「盤仔假流氓」 綠黨團：黃國昌耍大牌讓協商拖3小時

立法院院會今由副院長江啟臣主持，報告事項進行後，江啟臣宣布休息，要三黨針對議程協商，不過卻協商3小時。民進黨立院黨團稍早...

諷柯建銘如「巨嬰」 國民黨：叫你主席帶你買玩具

民進黨立院黨團今在立法院會中，提變更議程案改選立法院長，指立法院長韓國瑜不適任，黨團總召柯建銘聲稱，非罷免韓國瑜不可。國...

引詩詞賀新年 馬英九：別螭虎 迎小龍 祝蛇序呈祥

前總統馬英九今日表示，再過三周，就要過年了。農曆春節，是中華文化最古老、最重要的傳統節日，不久前，也被聯合國教科文組織收...

影／吳思瑤痛批黃國昌 當了代理黨主席就耍大牌

立法院院會今天就發展觀光條例、警察人事條例與壯世代政策與產業促進法進行黨團協商。依黨團協商的「黨團共識」，今天不做法案審...

內政部稱財劃法影響今年施政 葉元之舉例批：造謠慣犯

財劃法修正通過後，內政部稱今年必須刪減至少約283.5億元支出，包括人行道改善等建設都會受到影響，國民黨立委葉元之今駁斥...

【重磅快評】民進黨可以關門 賴清德要忍柯建銘多久？

立法院三讀通過修正選罷法、財劃法及憲訴法，民進黨立院黨團今提變更議程案改選院長，原因是立法院長韓國瑜暫緩請總統公布選罷法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。