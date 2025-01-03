影／吳思瑤痛批黃國昌 當了代理黨主席就耍大牌

立法院院會今天就發展觀光條例、警察人事條例與壯世代政策與產業促進法進行黨團協商。依黨團協商的「黨團共識」，今天不做法案審理，只就發展觀光條例延廣泛討論，將與警察人事條例、壯世代政策與產業促進法於6日（下周一）立法院長韓國瑜召集的朝野協商 ，7日（周二）處理並完成三讀。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤於會後舉行記者會，說明就整個朝野協商的過程，痛批民眾黨團總召黃國昌，甫擔任民眾黨主席就「耍大牌」，不全程參與協商，又有一堆意見，讓協商共識一改再改。

吳思瑤就協商結果表示，「救國團」的發展觀光條例、「反年改」的警察人事條例與民眾黨的壯世代政策與產業促進法，將於下周一協商完成、周二院會三讀。為何協商花了3個小時，全因為民眾黨團總召黃國昌，從頭到尾進到會場不到10分鐘。批評黃國昌不是姍姍來遲，或沒坐上3分鐘就離席，不參與朝野協商。

吳思瑤展示朝野協商的文字數個修正版本表示，此舉就是為了立法院議事的程序正義更完備。接著吳思瑤痛批黃國昌，當了民眾黨代理主席，就無視朝野協商。每一協商的版本都不在場，卻都要發聲。藍、綠達成的共識，就要追著黃昌來點頭。

吳思瑤呼籲黃國昌表示，別忘了自己的本業本務是立法委員、民眾黨團的總召，朝野協商是應盡的義務。 民進黨立院黨團幹事長吳思瑤在立法院院會後舉行記者會，說明就朝野協商過程的經過，痛批民眾黨團總召黃國昌，甫擔任民眾黨主席就「耍大牌」，不全程參與協商，又有一堆意見。記者黃義書／攝影 吳思瑤展示朝野協商表此舉就是為了立法院議事的程序正義更完備。記者黃義書／攝影 民眾黨團總召黃國昌（中），在朝野協商期間不在協商會場，只派代表參與，自己卻穿梭在議內，時而召集黨籍立委就朝野協商內容表示意見。記者黃義書／攝影

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