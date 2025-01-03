快訊

下班注意！板南線南港站一度異常 列車班距拉大「月台擠滿人」

台中男大生猝死…洗澡太久沒回寢室被發現 學校說話了

救國團等登記旅館業擬再延5年 立院1/7拚三讀

中央社／ 台北3日電

在野黨立委提出發展觀光條例修正草案，擬將特定住宿場所合法轉型的日落條款再延5年，但民進黨立委質疑是替救國團開後門。朝野黨團今天敲定將於6日進行條文協商，並於7日院會處理、完成二三讀。

國軍英雄館、教師會館、青年活動中心等住宿場所，因實際經營旅館業務，卻無須相關登記與管理，遭一般旅館業認為不公平，立法院於104年修法，要求「非以營利為目的且供特定對象住宿的場所而有盈利者」，應納入旅館管理，並於114年1月21日前完成旅館業登記。

立法院交通委員會去年11月初審通過發展觀光條例修正草案，將「非以營利為目的且供特定對象住宿的場所而有盈利者」，其申請旅館業登記期限從114年1月21日再展延5年。不過相關條文於院會處理前仍須黨團協商。

立法院會今天將發展觀光條例修正草案列入討論事項議程，朝野黨團在會前歷經約3小時協商，最後達成共識。根據黨團共識，發展觀光條例將於今天進行院會的廣泛討論，6日進行條文的協商，並於7日院會處理、完成二三讀。

院會廣泛討論時，民進黨立委李坤城發言表示，過去10年來有超過8成的特定機構都明確轉型，只剩下20幾家還沒轉型，原因是位於保育區或山坡地，本身地目就有問題，落日期限再延5年只是為救國團解套；若這些業者提不出轉型計畫，再延5年也沒有用，只是在打擊合法的旅館業者，應維持現行規定。

國民黨立委魯明哲表示，過去因為疫情等因素，許多機構合法化時間不足，因此國民黨立委陳雪生才提案展延5年；根據觀光署資料，全台灣合法旅宿業者共1萬多家，尚待轉型的特定業者還剩55家，且其中有33家正在申請中，最多的是教師會館，這與「為救國團修法的說法」有所出入。

民眾黨立委張啓楷發言指出，很多人都有在教師會館、救國團青年活動中心住宿的美好回憶，這些住宿地點也比較便宜，但在現行發展觀光條例的規範下，這些平價的旅宿機構即將於今年2月落日打烊。

張啓楷指出，這些特定場所因為登記在法人之下，土地分區使用管制有許多限制，加上過去3年碰到新冠疫情衝擊，因此時間上趕不及。他呼籲，朝野給予5年緩衝，讓這些機構有機會轉型成合法旅館。

住宿 救國團 教師

延伸閱讀

京華城案柯文哲三度羈押庭 小草聲援北市出動20警

政院提覆議案也過不了？張啓楷：賴清德該快提大法官人選

影／籌足交保金柯文哲微笑回家跨年 黃國昌領隊、陳佩琪陪同離去

影／陳佩琪解定存…柯文哲的「再4000萬」保金已籌到 將第二度獲釋

相關新聞

批「盤仔假流氓」 綠黨團：黃國昌耍大牌讓協商拖3小時

立法院院會今由副院長江啟臣主持，報告事項進行後，江啟臣宣布休息，要三黨針對議程協商，不過卻協商3小時。民進黨立院黨團稍早...

諷柯建銘如「巨嬰」 國民黨：叫你主席帶你買玩具

民進黨立院黨團今在立法院會中，提變更議程案改選立法院長，指立法院長韓國瑜不適任，黨團總召柯建銘聲稱，非罷免韓國瑜不可。國...

引詩詞賀新年 馬英九：別螭虎 迎小龍 祝蛇序呈祥

前總統馬英九今日表示，再過三周，就要過年了。農曆春節，是中華文化最古老、最重要的傳統節日，不久前，也被聯合國教科文組織收...

影／吳思瑤痛批黃國昌 當了代理黨主席就耍大牌

立法院院會今天就發展觀光條例、警察人事條例與壯世代政策與產業促進法進行黨團協商。依黨團協商的「黨團共識」，今天不做法案審...

內政部稱財劃法影響今年施政 葉元之舉例批：造謠慣犯

財劃法修正通過後，內政部稱今年必須刪減至少約283.5億元支出，包括人行道改善等建設都會受到影響，國民黨立委葉元之今駁斥...

【重磅快評】民進黨可以關門 賴清德要忍柯建銘多久？

立法院三讀通過修正選罷法、財劃法及憲訴法，民進黨立院黨團今提變更議程案改選院長，原因是立法院長韓國瑜暫緩請總統公布選罷法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。