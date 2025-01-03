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批「盤仔假流氓」 綠黨團：黃國昌耍大牌讓協商拖3小時

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，朝野協商三小時的關鍵就是民眾黨團總召黃國昌，甫擔任民眾黨主席就「耍大牌」，不全程參與協商。記者黃義書／攝影
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，朝野協商三小時的關鍵就是民眾黨團總召黃國昌，甫擔任民眾黨主席就「耍大牌」，不全程參與協商。記者黃義書／攝影

立法院院會今由副院長江啟臣主持，報告事項進行後，江啟臣宣布休息，要三黨針對議程協商，不過卻協商3小時。民進黨立院黨團稍早表示，花3小時協商的關鍵人物是民眾黨團總召黃國昌，從頭到尾進會議室不到10分鐘，讓大家等他，不參與也不討論，簡直是「盤仔假流氓」。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，民進黨的堅持只有一個，就是立法院不能再失序下去，韓國瑜當立法院長一年來，創下過去30年沒有的惡例，讓惡例成為慣例，違法成為常態，今天協商花3小時的關鍵人物黃國昌，從頭到尾進到會場不到10分鐘，姍姍來遲，讓大家等他，隨後坐沒有3分鐘，又帥氣起身走人，不參與朝野協商、不參與討論，如何建立立法院該有的議事程序？

「黃國昌當了代理主席，就那麼大牌嗎？」吳思瑤說，國民黨跟民進黨好不容易達成初步共識，大家追著黃國昌跑，但是黃就是讓大家找不到，挑毛病、找問題，做出不合理的主張，才剛代理主席第一天、第二天，就那麼大牌，「但不要忘了你是總召，朝野協商是你應盡的義務。」

民進黨團書記長蔡易餘則說，黨團總召柯建銘一早就找國民黨團總召傅崐萁討論議程，強調民進黨團堅持程序正義，沒經過立法院長韓國瑜主持的協商，就不應逕自表決，傅崐萁看起來有把柯總召意見聽進去，柯總召也擬幾個方案，一改再改，為了只來3分鐘就離開的黃國昌，黃丟民眾黨立委麥玉珍、吳春城在現場，國民黨立委王鴻薇也很辛苦，還要陪吳春城去說服黃國昌，讓整個協商很沒效率，黃國昌現在是黨主席就裝大牌，「你是黨主席了，還是黨團總召啊！盤仔假流氓。」

民進黨 立法院 黃國昌

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