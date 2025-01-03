快訊

下班注意！板南線南港站一度異常 列車班距拉大「月台擠滿人」

台中男大生猝死…洗澡太久沒回寢室被發現 學校說話了

賴總統：極權主義威脅 半導體及AI打造台灣韌性

中央社／ 台南3日電

總統賴清德今天在台南沙崙啟動「大南方新矽谷推動方案」暨「AI創新應用大樓招商」；賴總統表示，面對極權主義威脅，產業得靠半導體及AI，以打造台灣韌性。

賴總統表示，他在520就職演說提到將台灣打造為人工智慧島，讓台灣成為均衡台灣、韌性台灣及健康台灣，也剛好符合天時、地利、人和；天時是全球進入全面智慧化來臨，地利是台灣半導體及人工智慧等相關協力工業相當健全，人和是黃仁勳、蘇姿丰、梁見後等大咖都是台灣人。

賴總統表示，行政院不僅通過大南方新矽谷計畫，另有北北基，桃竹苗，中彰投及東部等，6個區域都有發展計畫，由人工智慧貫穿，更包括交通建設及生活區域改善，預定投入逾新台幣1兆元，也希望帶動民間響應。

賴總統說，大南方新矽谷計畫以台南沙崙為核心地帶，範圍是嘉南高屏，鏈結區域內科學園區和產業園區，這是AI的S廊帶，達到具備AI科技研發能力，從規劃設計到生產製造及系統整合，推動建立台灣各行各業使用人工智慧的文化。

賴總統表示，台灣先進製程占全球9成以上，但不能只賣設備，也要有能力賣系統整合，同時用在醫療、精密機械、學術研究及社會科學，如此台灣才會強。

賴總統說，台灣要發揮半導體及人工智慧優勢，鏈結民主國家，讓民主供應鏈更完整健康，居於無可取代的主導地位，也讓台灣經濟發展更具韌性；台灣面對極權主義威脅，產業要靠半導體和AI，以打造台灣韌性。

賴總統表示，台灣在半導體、ICT及人工智慧占有一席之地，醫療服務也是如此，生物科技也有成果；他的背景是醫療，競選總統時曾自省如何有別於歷任總統，能為貢獻台灣什麼，那就是健康，希望民眾活得長壽健康，國家更強，世界擁抱台灣。

賴總統說，數十年來，從張忠謀、曹興誠等人在半導體業界種的第一棵樹，如今長成一棵大樹，希望利用這棵大樹讓台灣更安全繁榮，實力增強，民主得到保護，也和民主政陣營站在一起，讓區域和平發展。

半導體 矽谷

延伸閱讀

影／打造台灣「人工智慧島」賴總統：天時地利人和

元月行情要來了 法人估上看24,000點、這族群優先買

台積1,037億元股息9日發放 法人看好挹注大盤資金活水

航運期 當心變數

相關新聞

批「盤仔假流氓」 綠黨團：黃國昌耍大牌讓協商拖3小時

立法院院會今由副院長江啟臣主持，報告事項進行後，江啟臣宣布休息，要三黨針對議程協商，不過卻協商3小時。民進黨立院黨團稍早...

諷柯建銘如「巨嬰」 國民黨：叫你主席帶你買玩具

民進黨立院黨團今在立法院會中，提變更議程案改選立法院長，指立法院長韓國瑜不適任，黨團總召柯建銘聲稱，非罷免韓國瑜不可。國...

引詩詞賀新年 馬英九：別螭虎 迎小龍 祝蛇序呈祥

前總統馬英九今日表示，再過三周，就要過年了。農曆春節，是中華文化最古老、最重要的傳統節日，不久前，也被聯合國教科文組織收...

影／吳思瑤痛批黃國昌 當了代理黨主席就耍大牌

立法院院會今天就發展觀光條例、警察人事條例與壯世代政策與產業促進法進行黨團協商。依黨團協商的「黨團共識」，今天不做法案審...

內政部稱財劃法影響今年施政 葉元之舉例批：造謠慣犯

財劃法修正通過後，內政部稱今年必須刪減至少約283.5億元支出，包括人行道改善等建設都會受到影響，國民黨立委葉元之今駁斥...

【重磅快評】民進黨可以關門 賴清德要忍柯建銘多久？

立法院三讀通過修正選罷法、財劃法及憲訴法，民進黨立院黨團今提變更議程案改選院長，原因是立法院長韓國瑜暫緩請總統公布選罷法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。