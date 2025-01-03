藍委指政府媒宣費漲幅高 綠：政策有必要推廣宣導

國民黨立委羅廷瑋及徐巧芯今天表示，民進黨政府批評國民黨修財劃法會影響政府運作，但政府媒體宣傳及業務推展費年年增加，省下來的錢可以給基礎建設，卻要哭爹喊娘叫窮，財劃法修正只是逼出本來藏在民進黨政府內部的毒瘤預算，才會惹得民進黨這麼生氣。

對此，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤受訪表示，媒宣費與財劃法這兩件事應該是一碼歸一碼來看，在年度預算編列上，立委審查預算時可以提出其見解與看法，但行政部門編列宣傳費是不論誰執政都有的例行性政策，行政部門也常收到立委要求，認為哪個政策要宣導或推廣。

吳思瑤指出，對於費用的花用、支用，立委當然可以監督，但不需要無限上綱，因為不論誰執政，都有政策的推廣與宣導必要。

國民黨立委羅廷瑋、徐巧芯今天上午在立法院舉行「媒宣費集中少數媒體、推展費巨幅增加，拿國家公帑打造民進黨媒體黑熊部隊」記者會。

徐巧芯說，這幾年來，民進黨政府宣傳費大幅增加，卻推說財劃法通過後沒有錢協助地方，只要民進黨政府不要一直大內宣、大外宣，省下攏絡側翼、網軍、公民團體的費用，新台幣3000多億元的錢協助地方直接使用是沒有問題。

徐巧芯表示，中油、台電的媒體宣傳費及推展費，從民國112年到114年，增幅分別是57%及53%，尤其是台電，去年跟今年向政府要了2000億元，對外說快破產錢不夠用，媒體宣傳費卻增加53%。勞動部的就業安定基金拿去辦演唱會，媒宣費及推展費從112年到114年增幅高達68%，勞保作業基金的媒宣費及推展費，從112到114年的增幅為高達89%。

徐巧芯指出，身為「1450」始祖鳥的農業部也一樣，從110年到112年有6大年年得標廠商，形成的不公平，會讓媒體刻意偏頗為農業部說話。

羅廷瑋表示，農業部是大內宣的翹楚，多年編列的媒體宣導費是各部會的冠軍，且農業部的宣導費9成以上採用限制性招標，從110年到112年採用限制性招標的比率，分別是95.31%、91.33%，及91.08%，前10大廠商有6家年年得標，一半以上媒宣費推展費，反而變成黑熊部隊的糧草，圈養滋潤特定的團體及媒體。

羅廷瑋說，行政院長卓榮泰去年曾說過，宣傳費若真的過度集中在某幾個廠商，「那不是廠商的問題、那是政府的問題」，未來不允許這樣的情形。他要卓榮泰看清楚農業部的問題，呼籲政府在限制性招標應降至1成，讓宣導費用更多元。

至於財劃法的部分，吳思瑤說，這次藍白惡修財劃法，是要從中央搶錢、搬錢，限縮中央財源，徐巧芯等人卻反過來頭來對於目前在執行中或審議中的預算，進行倒果為因的說法，請他們不要合理化其惡修財劃法。

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