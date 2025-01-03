台美避免雙重課稅協定法案 美眾議院納快速審議程序
美國新國會將於今天開議，針對「美台加速減免雙重課稅」法案進程，美國眾議院昨天公布第119屆國會議事規則方案，納入一系列欲以快速審議程序在院會通過的法案，其中也包括處理台美避免雙重課稅的法案。
涉外官員今天指出，台美簽訂避免雙重課稅協定對兩國業者均有益處，完成後將提供台灣廠商離開中國前往美國投資的一大誘因，這也是將上任的總統川普（Donald Trump）重視且關切的課題。
眾議院昨天公布的第119屆國會議事規則方案（rulespackage），納入一系列欲以快速審議程序在院會通過的法案，處理台美避免雙重課稅法案也在其中。
針對「美台加速減免雙重課稅」法案（US-TaiwanExpedited Double-Tax Relief Act）是否有望通過，外交部長林佳龍昨天在立法院外交及國防委員會答詢時說，有美國國會議員提議啟用「綠色通關」加速審查。
林佳龍指出，如面臨雙重課稅將影響台灣廠商到美國投資的意願，對雙方都不利，該法案由於屆期不連續將在新國會重新提出，目前台美雙方對這項法案均無反對意見，盼國會能儘速推動。
👉柯文哲起訴熱話題
▪北院更裁 柯文哲改7000萬元交保 須電子腳鐐監控
▪ 柯文哲為何還是交保理由？「橘子」未到案不是羈押理由
▪ 交保金排行榜／柯文哲7千萬躍政界第一 他繳逾16億史無前例
▪ 應曉薇羈押庭聚焦「第2本護照」 自爆與王尊侃關係
▪ 專題／從名醫市長到涉貪起訴 柯文哲10年政治之路
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言