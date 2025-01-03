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內政部稱財劃法影響今年施政 葉元之舉例批：造謠慣犯

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委葉元之。圖／聯合報資料照片
國民黨立委葉元之。圖／聯合報資料照片

財劃法修正通過後，內政部稱今年必須刪減至少約283.5億元支出，包括人行道改善等建設都會受到影響，國民黨立委葉元之今駁斥，總預算今年沒有要重編，內政部預算根本不會受影響，以他舉例他提案修民防法遭內政部批會弱化學生自我防衛一事，轟內政部是造謠慣犯。

葉元之說，包括行政院秘書長龔明鑫、財政部、主計長都在立法院多次強調今年總預算沒有要重編，不解內政部為何還要持續睜眼說瞎話，真是莫名其妙。

葉元之進一步指出，內政部是造謠慣犯，上次他提民防法修正，希望「讓學生免加入學校防護團」，內政部立刻跳出來，批說會弱化學生自我防衛能力，還舉了一個荒謬例子，說學生若是在捷運上遇到隨機傷人案，就不知如何自我防衛了。

葉元之質疑，不加入學校防護團，學校就不能教學生如何自我防衛了嗎？他跟教育部及內政部調資料，想了解哪些學校有組學校防護團，以及學校防護團是如何運作，結果發現教育部跟內政部都回答不出來，可見學校防護團比天地會還神秘，實際上就是沒有任何學校有組學校防護團。

葉元之批內政部，沒有的東西要怎麼影響學生自我防衛能力？為了組學校防護團，教育部連續兩年都叫學校請學生簽「青年服勤同意書」，搞到家長恐慌，最後無疾而終。他修民防法「讓學生免加入學校防護團」，就是不想教育部一直找學校麻煩，造成家長跟學生困擾。

葉元之表示，在審預算時，教育部直接認錯，承認不該引起家長恐慌，經過檢討後將取消服勤同意書，而青年服勤計劃，也刪除校內所需的任何調查、統計、編組。至於培養學生自我防衛能力及全民國防觀念，就是回歸課程教學及演習。

葉元之說，教育部的說法直接打臉內政部，因為有沒有學校防護團，跟學生有沒有自我防衛能力，一點關係都沒有。沒有加入學校防護團，不會弱化學生自我防衛能力。內政部，為何那麼愛說謊？

內政部 教育部 葉元之

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