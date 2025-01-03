諷柯建銘如「巨嬰」 國民黨：叫你主席帶你買玩具

民進黨立院黨團今在立法院會中，提變更議程案改選立法院長，指立法院長韓國瑜不適任，黨團總召柯建銘聲稱，非罷免韓國瑜不可。國民黨今日諷柯建銘是「巨嬰」，不表決，不投票，不認輸，「叫你主席（指賴清德）帶你去買玩具啊！」

國民黨表示，立法院三讀通過選罷法、財劃法、憲訴法等修正案後，柯建銘帶頭提出改選立法院長案。國民黨想請問柯建銘，投票不到場，放棄自己投票的權利，投票輸了卻又要崩潰，毫無民主素養。違法暴力、無能崩潰，柯建銘的民主素養還需跟小學生學習？

國民黨指出，在本會期中藍綠立委席次攻防，表決大戰時民進黨可憑實力拚輸贏，但柯建銘身為黨團總召卻很常帶頭不投票，擺爛態度一覽無遺。自己消極還推開許多已排審的民生法案，硬是提出罷免韓國瑜，史無前例創下中華民國憲法史上第一次提出罷免國會議長的紀錄，簡直像一個崩潰巨嬰，柯建銘恐怕不是需要大法官跟監察院，而是保母。

國民黨諷刺，柯建銘這種得不到想要的東西就翻桌的，幼稚行為彷彿小朋友索求玩具不得就哭鬧，民主素養需不需要向小朋友選班長學習？

國民黨也質疑，柯建銘光速打臉賴清德好尷尬？在今年的元旦演說中，賴清德提到要維持朝野和平，更提出「和解咖啡」的邀約，但民進黨黨團卻直接把和解咖啡潑在賴清德臉上，粗暴想罷免院長；民進黨嘴巴講和解，身體卻誠實的鬥爭。

國民黨強調，賴清德一邊派韓國瑜出訪美國，另一邊民進黨團就找藉口改選立法院長，把民主制度當成政治鬥爭工具，難道就是賴清德口中「更大的民主」嗎？事實上只是嘴巴講和解卻力行鬥爭？民進黨大玩兩面手法。

國民黨總結，不論是不在乎民生還是崩潰後就失去理智，呼籲柯建銘不要再重複這種巨嬰日常，以人民最優先考量，而不是分化朝野，製造事端。國民黨也會堅持以民為先的理念，繼續在國會守護福國利民的法案，阻止這種當家鬧事的行為。

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