【重磅快評】民進黨可以關門 賴清德要忍柯建銘多久？

立法院三讀通過修正選罷法、財劃法及憲訴法，民進黨立院黨團今提變更議程案改選院長，原因是立法院長韓國瑜暫緩請總統公布選罷法、財劃法。原本只是一場假戲，但民進黨立院團總召柯建銘卻真演起來，說此時若不提罷免韓國瑜，民進黨就可以關門了。柯忘了總統賴清德才說要邀韓喝咖啡，柯卻非要罷韓不可，這杯咖啡還喝得成？賴清德還能忍柯多久？

賴清德、柯建銘之間到底出了什麼問題？外界不得而知，但最近財劃法三讀及民進黨封殺大法官被提名人劉靜怡，任何人都看出兩人之間的問題還真不小；上月20日財劃法三讀，綠委有51席，竟輸給國民黨48票，柯建銘名列跑票第一人，有名嘴爆料柯當時就在外頭抽菸，故意不進場投票；柯接著又祭出黨紀封殺大法官被提名人劉靜怡，前立委郭正亮形容柯建銘做這兩事是在「造反」。

再度被羈押的民眾黨前主席柯文哲也早早注意到賴清德、柯建銘之間的問題，去年三月見蔡英文時就預言，民進黨很快就會出現民進黨版本的「馬王政爭」，看賴清德可以忍受柯建銘到什麼時候；柯建銘當時反擊指柯汙蔑，挑撥離間，惡質之極。

不過，從最近財劃法三讀及封殺大法官被提名人劉靜怡這兩件事來看，外界的說法並非空穴來風；發生這兩件事後，柯建銘自應更謹慎行事，以免被見縫插針，但從罷免韓國瑜假戲事件看來，柯建銘並未因此而收斂，甚至更加暴衝。

今天一早民進黨團說要提案變更議程，要求改選立法院長，依立法委員互選院長副院長辦法第8條規定，院長、副院長經全體立法委員三分之一以上人數提議，出席委員三分之二以上人數通過，得予以改選。只是，以目前各黨國會席次，民進黨無論如何也無法改選院長，外界只當假戲一場。

有意思的是，柯建銘竟然較真起來，受訪時竟撂狠話，說民進黨團若這時不提出「罷免韓國瑜」，民進黨就可以關門了。不管會不會成功，這是基本原則立場，不希望有一個違法又違憲的院長，因民進黨團有原則，非罷免韓國瑜不可。

柯建銘說非要罷免韓國瑜不可，但現實根本做不到，還要賠上民進黨，不僅讓人看笑話，並且打翻了賴清德元旦端出來的和解咖啡；賴清德元旦才向在野遞出橄欖枝，表示打算邀立法院長韓國瑜「喝咖啡、聊國家大事」，柯今天卻說非要罷免韓國瑜不可，簡直就是拆賴清德的台，這杯和解咖啡是要如何端得出來？

更扯的是，柯建銘說民進黨團若這時不提出「罷免韓國瑜」，民進黨就可以關門了，但民進黨關不關門，何時換成是柯建銘說了算？他把黨主席賴清德又擺在那裡？有人認為柯建銘是在唱雙簧分化在野，但第一個被打臉的卻是賴清德，外界看來就是柯建銘公然對抗賴清德。柯建銘一再「造反」，民進黨最後恐怕只能在賴清德意志及柯建銘意志之間擇一。

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