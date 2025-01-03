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立委爆偽外國官方組織在台違法募款 外交部2年無作為

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
馬文君質疑外交部預算和外交成果不成比例，甚至連偽外國官方組織在台募款都不知道。圖／立委馬文君提供
馬文君質疑外交部預算和外交成果不成比例，甚至連偽外國官方組織在台募款都不知道。圖／立委馬文君提供

外交部為維繫邦交，花了很多資源，立委馬文君說，外交預算編列很多卻沒用對地方，有偽外國官方組織，在台違法募款，時間將近2年，連其他駐台機構都都提出警告，外交部卻沒有作為，讓台灣丟了裡子、面子。

馬文君說，外交部預算編列和成果不成比例，整天大內宣，應經得起檢驗，但外交部長林佳龍避重就輕，一下子說外交預算只佔總預算1%，沒有很多，甚至把國內重要產業，都當成外交工具，例如半導體援助立陶宛，成效如何卻說不出來。

之前有三國駐台機構發函提醒，有個「阿拉伯在台商務協會（ACCT）」有問題，將近兩年時間，外交部做了什麼？亞非司長賀忠義說，確認ACCT是冒用官方，已經處理，也強制該組織不能再冒用阿拉伯駐台代表。

馬文君卻發現，該組織還有募款行為，國內所有社團要募款都要相關認可，但這個偽官方組織不但違法，還霸凌、騷擾，喧賓奪主，甚至提告真正官方代表，但長期以來，外交部卻沒有作為。

此外，美國人酒醉毆打台灣人，找國防部介入，國防部連哄帶騙要被害人不要提告，就把人帶走了，難道台灣現在還有殖民租界，隨便什麼美國人來，都享治外法權？外交部又做了什麼？這些事歷歷在目，外交預算編這麼多，老百姓吞不下去。

更可笑的是，她上次提醒外交部，我國派去聖露西亞的外交替代役，成了國際詐騙犯，相關資訊卻還在聖國官網。外交部當時說會加緊要求，元旦前下架，但2025年已經到來，官網資訊仍未更新，讓台灣繼續丟臉。

國防部 外交部 馬文君

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