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數發部編「3900萬清潔費」掛羊頭 羅智強：一定砍3600萬

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委羅智強。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委羅智強。圖／聯合報系資料照片

數位發展部被質疑編列高昂的「環境清潔勞務承攬費」，國民黨立委羅智強說，他提案砍3600萬，也質疑預算說明在欺騙公眾。

面對所謂高昂清潔費的質疑，數發部今日澄清，「數發部清潔工平均月薪5.6萬」並非事實，數發部58位勞務承攬人力從事包含環境清潔5位、警衛勤務8位、駕駛7位、機電2位、文書及事務工作28位及其他輔助人力8位，每位派駐勞工平均薪資約為3萬8千餘元，機關支付廠商每月每人約5萬1千餘元（內含勞健保相關費用、利潤、稅金、年終獎金、加班費或差旅費等），另預算編列內含清潔耗材、機電維護保養耗材等費用，經核算廠商派駐人員管銷費用比率較警衛勤務、駕駛人力共同供應契約為低，尚屬合理。

羅智強說，昨天審議數發部預算，他作為唯一有針對3903.8萬環境清潔勞務承攬費提預算案的委員，看到數發部事後發新聞稿說，該筆費用沒有聘58位清潔工，只聘5位，其他是警衛勤務8位、駕駛7位、機電2位、文書及事務工作28位、其他輔助人力8位。只想問，數發部竟然敢明目張膽濫用預算？

羅智強表示，數發部民國114年預算書上寫的很清楚，該筆支出預計進用辦理辦公處所「環境清潔」等工作之勞務承攬58人。預算說明白紙黑字，就是環境清潔，結果58人裡，只有5位負責清潔，而有高達9成的人力是做非清潔工作。

羅智強質疑數發部，預算說明是不是在欺騙公眾？擺明就是在藏預算。更誇張的是，數發部的新聞稿說這筆經費包括機電維護保養耗材。事實上，114年數發部預算已經有編一筆75.3萬的房屋建築養護費、一筆316.7萬的設施及機器設備養護費，結果現在又拿勞務承攬的經費來支應機電維護保養耗材？

羅智強提到，數發部到底要多荒唐？9成的環境清潔費不用於環境清潔，機電維護支出不使用編列的機器設施養護費？行政機關需要清潔人員，社會公眾都能接受，但不會有人能接受一個261人的機關需要高達3900萬的環境清潔費。更不會有稱職的立委能接受，3900萬清潔費有9成的真實用途與編列目的毫不相符。

羅智強強調，預算一階審查雖然已經結束，但在二階提案時，他一定會按照數發部新聞稿，稱每位派駐勞工每月支付5.1萬來計算5位清潔工的年度所需經費，只留300萬。數發部敢亂編預算，他就敢砍3600萬。

人力 數發部 羅智強

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