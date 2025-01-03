民進黨提案罷免韓國瑜 李彥秀：把和解咖啡潑賴清德臉

民進黨立院黨團今在立法院會中，提變更議程案改選立法院長，指立法院長韓國瑜不適任，黨團總召柯建銘更嗆，非罷免韓國瑜不可。國民黨立委李彥秀說，民進黨團粗暴作為，直接把和解咖啡潑在賴清德總統臉上。

柯建銘今早表示，民進黨團若這時不提出「罷免韓國瑜」，民進黨就可以關門了。不管會不會成功，這是基本原則立場，不希望有一個違法又違憲的院長，因民進黨團有原則，非罷免韓國瑜不可。

針對民進黨團行動，李彥秀說，民進黨團粗暴的作為，直接把和解咖啡潑在賴清德臉上。暴露出民進黨嘴巴講和解是假的，身體很誠實的鬥爭才是真的。

李彥秀表示，賴清德一邊派任韓國瑜出訪美國總統就職，還說要行前喝和解咖啡，另一邊民進黨團就找藉口，找理由要改選立法院長，一方面大玩兩面手法，一方面又再一次暴露出賴清德根本無法管控立法院黨團的躁動。民進黨把民主制度當成攻擊在野黨的工具，難道就是賴清德口中更大的民主嗎？

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