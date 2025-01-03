影／面對中國的威嚇勢力 賴總統：區域安全穩定非常有挑戰
賴清德總統今天前往陸軍十軍團，主持「清泉崗營區官兵生活設施新建工程完工啟用典禮」時表示，當前中國大陸、北韓、伊朗、俄羅斯的威嚇勢力正在結合，區域的穩定非常有挑戰，守護國家、保衛家園更是國軍最重要的職責，政府「興安專案」照顧國軍，將做為國軍最堅定的後盾。
十軍團表示，清泉崗這座營區歷史悠久，部分營舍已經使用超過60年；為了改善國軍官兵生活，政府投入預算，積極推動「興安專案」並結合官兵實際需求，秉「機能完整、安全實用、健康舒適、節能環保」，執行營舍新建計畫。
值得一提的是，建築群為首件供旅級單位駐用之新建工程，並榮獲「公共工程品質優良獎 建築工程類-第一級」殊榮，是國軍營舍改建計畫中，具規模性及指標性的工程代表作。
賴清德總統說，我們是追求有實力的和平，熱愛自由民主生活的國家，國軍永遠是國家的後盾，維護人民安全的穩定力量，「守護國家、保衛家園」更是國軍最重要的職責。
賴總統強調，當前中國、北韓、伊朗、俄羅斯的威嚇勢力正在結合，區域的穩定非常有挑戰，新的一年，我們繼續一起守護國家安全，讓人民得以安居樂業，共同一起生活打拚。
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