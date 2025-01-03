轟數發部清潔、出國費離譜 黃國昌：第二輪刪到民眾有感

民眾黨立院黨團今日舉行「民主的數位發展麵線清潔部，真香！」記者會，批數位發展部預算編列浮濫，黨團總召暨民眾黨代理主席黃國昌宣告，預算到第二輪審查，民眾黨團將提案再刪預算，保證讓國人有感。

民眾黨立委林國成說，昨日他審查數位發展部的預算時，審到「快吐血」。數發部成立以來，國人唯一記得的「政績」是「點麵線機」，被笑稱「數位麵線部」，和其他公務機關相比，數發部租金、出國預算，甚至連清潔費都比其他單位還要高，乾脆改名「出國發展部」、「民主清潔部」。

林國成說明，他發現數發部編制人員261位，聘僱58位清潔工打掃辦公室，等於平均4.5人就有一個清潔工。昨日數發部解釋「有誤會」，他展示預算書，表示上面清楚編列3903萬，欄位就是環境清潔，數發部狡辯。委員會已經通過減列2000萬、凍結10%，第二輪還要再刪。

林國成補充，數發部在國外旅費的支用2200萬也寫不清楚，包含考察的國家、目的都非常模糊，平均每位數發部職員的出國費竟多達8萬元，數發部變成外交部了嗎？從數發部的案例就可以知道民進黨執政的態度，把預算當作吃喝玩樂的經費，民眾黨團的立場是替老百姓看緊荷包，所有浮編濫編的預算，該刪就刪。

黃國昌代表民眾黨團宣布，除了昨天刪減數發部出國預算500萬以外，將在第二輪預算審查中，提案再刪500萬，一共凍結20%，直到數發部提出清楚的報告，說服立院和國人為止。數發部除了離譜的清潔費和出國費，獎補助更是大撒幣不手軟：2024年發出去6億6千多萬的獎補助，看不到成效，只看到百姓仍受詐騙所苦，數發部對人民真正關心的問題，無動於衷。

黃國昌批，數發部今年獎補助預算膨脹104%，到了13億多元，一年13億花到哪去？「民主網絡的連結與創新」，民進黨的民主，是暴力杯葛癱瘓國會？還是試圖暴力軟禁、阻撓立法院長韓國瑜開會？還是男立委對其他女立委進行性暴力攻擊？民進黨的民主網絡在搞什麼東西？

黃國昌還說，「數位韌性的運用與強化」編5億、「健全政府數位基礎服務」編1.7億，撒錢不手軟。昨天的交通委員會僅刪減數發部1.2億預算「太客氣」，民眾黨團於第二輪預算審查進一步嚴審預算書，絕對砍比1.2億多更多。

黃國昌提到，數發部的預算編列已經很「水」、很浮濫，但數發部下轄二級單位數位產業署有樣學樣，濫編預算，2億研發創新技術的獎補助，計畫內容慘不忍睹，連產業署自己找來的評審都直言「計畫成效追蹤遠遠不足」、「對研發人才、產值成長、計畫效益完全沒有任何說明」。昨天交通委員會只砍5000萬，這「太客氣」，第二輪再砍5000萬。

黃國昌指出，行政院長卓榮泰曾說人民公帑不可浪費，請卓揆睜開眼睛看看數發部、數位產業署，全都在浪費人民納稅錢，什麼臉皮說不要浪費？民眾黨團會強力監督、不當濫好人，站在人民立場、看緊人民荷包，絕不會放任數位產業署「爛到爆」的計畫，任意從國庫搬錢。她也呼籲韓國瑜，盡早啟動第二輪預算審查，民眾黨團認為第一輪各部會預算刪減幅度太客氣，第二輪再刪，保證讓國人有感。

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