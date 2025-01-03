被林楚茵罵「綠茶婊」覬覦梁文傑 徐巧芯：民進黨內很多

有「百億賭王」之稱的林秉文涉及88會館地下匯兌案，棄保潛逃。國民黨立委徐巧芯昨日公布2022年林秉文在內湖某處招待所內玩樂影片，陸委會副主委梁文傑也在其中。此舉引發民進黨立委林楚茵罵徐巧芯「綠茶婊」。徐巧芯今說，綠色是民進黨的顏色，沒人對林女先生有興趣，不要想太多，但梁文傑說謊，適合擔任陸委會副主委嗎？

針對徐巧芯昨日公布影片等，林楚茵說，如果徐巧芯不是覬覦同事老公的綠茶X，建議她可以去追一下民眾黨前主席柯文哲多次去88會館是個什麼樣的狀況。

徐巧芯說，昨天她公布的影片，針對的對象是PG Talk 的負責人，涉入巨額經濟犯罪300萬棄保潛逃的林秉文。從頭到尾也沒人提「某林女老公」，她當然也不清楚為何每次招待所、跟罪犯喝酒的場合都有此人，只能從此得知林秉文的政經關係很好。

徐巧芯表示，「林秉文潛逃到哪裡沒人知道，有沒有可能逃到大陸？陸委會副主委知不知情？這才是我們要討論的公共議題。如果跑到大陸的話，會不會因為你們過去的關係，輕放縱放，這難道不是一個社會議題嗎？這跟人長得帥不帥有什麼關係？就算今天金城武來當我們的副主委，這一題就不需要問了嗎？何況林女老公也不是金城武，講真的，還好吧？而梁副主委顧著說謊，天才小釣手如我，當然等你回應後再一一擊破。嘻嘻。」

徐巧芯說，第一個謊言，該影片拍攝日期時間是在2022年5月，根本不是梁文傑說的5、6年前；第二個謊言，該地點是在內湖，郭哲敏的招待所。88會館的郭哲敏，然後跑到國外去這麼久才歸案，中間交保的過程，還是繼續在這一家招待所裡面吃喝玩樂，享盡黑暗天堂。

第三個謊言，梁文傑說是去「吃飯」，但桌上只有煙跟酒，一粒米都沒有；第四個謊言，梁文傑說去「拜訪公司」，但那間公司的位置在信義區，又不是郭哲敏內湖招待所；第五個謊言，梁文傑拜訪的「公司老闆」就是林秉文，請問要如何扯說「不認識」？

徐巧芯提到，她好奇的是，多年來林秉文跟這些包含政府高官們，經營多年關係，又如此富有，為什麼檢察官當時沒有比照柯文哲案，扣押他的手機以還原內容、釐清政商關係、要求高額保金以防潛逃、戴電子腳鐐，為什麼不把他羈押禁見？

徐巧芯指出，林秉文300萬棄保潛逃，柯文哲7000萬羈押禁見，這兩者之間會不會天差地別太大了？還是他被有意縱放？或者跟政府高層有關係，就沒關係？陳啟昱之前也逃了，郭哲敏之前也逃了，林秉文現在也逃了，所有的經濟罪犯你看到的，就算是鉅額的犯案，只要跟民進黨的交情夠好，逃就是逃了，棄保了就是棄保了。

徐巧芯質疑，「對林秉文這樣的人來說，300萬你覺得對他來說是大錢嗎？300萬你覺得他不會棄保潛逃嗎？300萬以他跟這些政商名流的關係，對潛逃沒有幫助嗎？所以這才是我影片貼出來的原因。只不過誰知道鏡頭一轉，林女老公又在裡面。說真的，我也很無奈。所以林女不要一直提到我，不管是A來源、B線人、C線索來的，各式各樣的，喝花酒的也好的，然後有女陪侍的也好，出入招待所的也好的，每次剛好都有梁副主委，這是我問題嗎？沒人對林女先生有興趣，真的不要想太多。」

徐巧芯又說，結果林女這位「支語」愛好者突然跑來罵她「綠茶婊」。綠色是民進黨的顏色。出軌或擔任男女關係混亂的人，無論羅致政、趙天麟、王定宇，不都是民進黨的嗎？「愛情的騙子」李婉鈺指誰？劉建國，請問他是哪一個政黨的？她也沒有像許智傑跟吳乃仁去聊什麼宇宙大爆炸，所以要去找綠茶婊，拜託，自己黨內很多，先從黨內找起。

徐巧芯表示，她探討的是公共事務，林女偏要強調自己老公被「覬覦」。沒關係，這可能就是真愛。她本人也對梁林夫婦的婚姻獻上十二萬分的祝福，「希望你們能夠長長久久，兩情相悅，一輩子白首不相離。這種男人，千萬別放生回歸社會。大家都會謝謝您。但是我們今天討論的是公事，不是私事。剛剛我講的這一連串，梁副主委，一分中內的談話說了五次謊，說謊騙太太是你家私事，但說謊騙人民，適合擔任陸委會副主委的嗎？」

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