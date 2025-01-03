影／綠委指南北醫療資源不均 盼南部增設醫學中心
賴清德總統提出「健康台灣」的國家願景，多位民進黨立委今天舉行記者會表示，南北醫療資源不均衡，希望能在義大醫院增設第四座醫學中心，未來提供高屏民眾更完善的醫療服務。
立委林岱樺表示，台灣多數大型醫學中心集中於北部，造成南部地區急重症病患就醫資源匱乏，而且未來朝AI醫療發展也都朝向醫學中心，衛福部明訂每200萬人可設置一座醫學中心，全國上限為20間，但是全國已超過上限達到22間醫學中心，卻有10座集中在台北市和新北市，衛福部也遭監察院糾正，醫療資源過度集中雙北，擴大南北不均，現在在南台灣有準醫學中心資格的就是義大醫院。
多位立委希望就人口比例、地理分布、區域發展與醫療研究及醫護培訓來看台灣的醫療，南北醫療明顯存在不均衡，衛福部應積極改善醫療分布不均問題，重新檢視醫院評鑑指標，增加偏鄉地區醫療資源、擴展遠距醫療服務等來銜接賴清德總統的健康醫療政策。
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