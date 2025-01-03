柯建銘提案罷免韓國瑜 林濁水勸：議長好感度高、別暴衝

民進黨立院黨團今提變更議程案改選院長，直指立法院長韓國瑜不適任。民進黨前立委林濁水臉書表示，戰鬥綠鬥性再進一階，但他也提醒，議長在當前立法院中民眾好感度少有人能及，如何師出有名要想清楚，不要學山大王任意暴衝。

民進黨團總召柯建銘表示，民進黨團若這時不提出「罷免韓國瑜」，民進黨就可以關門了。不管會不會成功，這是基本原則立場，不希望有一個違法又違憲的院長，因民進黨團有原則，非罷免韓國瑜不可。

林濁水表示，戰鬥綠鬥性再進一階，在總統委議長當祝美總統就職特使時，戰鬥綠提案罷免議長，戰鬥綠當然有這個權利

但林濁水也提醒，議長在當前立法院中民眾好感度名列前茅，少有人能及，如何師出有名要想清楚，謀定而後動，不要學山大王任意暴衝。

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