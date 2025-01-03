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影／政府宣傳費年年增加 藍委質疑打造媒體黑熊部隊

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
國民黨立委徐巧芯（左）及羅廷瑋（右）今天舉行記者會質疑執政黨編列總預算，年年增加的宣傳費是為了打造媒體黑熊部隊，進行大內宣。記者潘俊宏／攝影
國民黨立委徐巧芯（左）及羅廷瑋（右）今天舉行記者會質疑執政黨編列總預算，年年增加的宣傳費是為了打造媒體黑熊部隊，進行大內宣。記者潘俊宏／攝影

政府近年編列預算，宣傳費用年年增加，國民黨立委徐巧芯羅廷瑋今天質疑執政黨編列總預算的宣傳費是為了打造媒體黑熊部隊，進行大內宣，徐巧芯更爆料民進黨的黑熊學院去年就曾從外交部拿走100萬元的宣傳預算，讓該協會得以持續運作。

徐巧芯表示，先前虧損快破產的台電宣傳費業增加54%，甚至引發巨大爭議的勞動部就業安定基金、勞保作業基金等都逐年擴大編列媒宣費，還有「1450始祖」的農業部也是如此，還有聲稱未拿政府補助的民進黨黑熊學院，去年就曾從外交部拿走100萬元的宣傳預算，讓該協會得以持續運作。

羅廷瑋表示，根據立法院預算中心資料顯示，114年度的中央政府總預算中的業務宣導費金額是14.9億元，比去年度增加5.9億元，漲幅高達65％，以農業部編列宣傳預算來說，年年都是政府各部會之冠，而且9成以上都是限制性招標，例如去年就有六家媒體年年得標，他也懷疑宣傳預算集中特定媒體，就變成政府在豢養媒體的糧草。

國民黨 徐巧芯 民進黨 羅廷瑋 農業部

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