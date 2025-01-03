影／政府宣傳費年年增加 藍委質疑打造媒體黑熊部隊
政府近年編列預算，宣傳費用年年增加，國民黨立委徐巧芯及羅廷瑋今天質疑執政黨編列總預算的宣傳費是為了打造媒體黑熊部隊，進行大內宣，徐巧芯更爆料民進黨的黑熊學院去年就曾從外交部拿走100萬元的宣傳預算，讓該協會得以持續運作。
徐巧芯表示，先前虧損快破產的台電宣傳費業增加54%，甚至引發巨大爭議的勞動部就業安定基金、勞保作業基金等都逐年擴大編列媒宣費，還有「1450始祖」的農業部也是如此，還有聲稱未拿政府補助的民進黨黑熊學院，去年就曾從外交部拿走100萬元的宣傳預算，讓該協會得以持續運作。
羅廷瑋表示，根據立法院預算中心資料顯示，114年度的中央政府總預算中的業務宣導費金額是14.9億元，比去年度增加5.9億元，漲幅高達65％，以農業部編列宣傳預算來說，年年都是政府各部會之冠，而且9成以上都是限制性招標，例如去年就有六家媒體年年得標，他也懷疑宣傳預算集中特定媒體，就變成政府在豢養媒體的糧草。
👉柯文哲起訴熱話題
▪北院更裁 柯文哲改7000萬元交保 須電子腳鐐監控
▪ 柯文哲為何還是交保理由？「橘子」未到案不是羈押理由
▪ 交保金排行榜／柯文哲7千萬躍政界第一 他繳逾16億史無前例
▪ 應曉薇羈押庭聚焦「第2本護照」 自爆與王尊侃關係
▪ 專題／從名醫市長到涉貪起訴 柯文哲10年政治之路
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言