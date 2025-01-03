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影／綠委提罷免韓國瑜 傅崐萁：打臉賴清德或想分化藍營？

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
立法院國民黨團總召傅崐萁（中）、書記長林思銘（左）及副書記長王鴻薇（右）今天舉行記者會，批評綠委提罷免韓國瑜是打臉賴清德總統。記者潘俊宏／攝影
立法院國民黨團總召傅崐萁（中）、書記長林思銘（左）及副書記長王鴻薇（右）今天舉行記者會，批評綠委提罷免韓國瑜是打臉賴清德總統。記者潘俊宏／攝影

立法院民進黨團總召柯建銘提出要罷免立法院長韓國瑜國民黨團總召傅崐萁質疑柯建銘此舉，是否打臉要找韓國瑜喝和解咖啡的賴清德總統，或是賴清德授意唱雙簧有意分化國民黨，讓人看不懂。

傅崐萁表示，賴清德元旦才邀請韓國瑜要喝大和解咖啡，如今民進黨團總召柯建銘就要罷免他，其實早在去年12月大法官的投票當中，柯建銘就公然對抗賴清德，反對大法官被提名人劉靜怡，現在又跟賴清德唱反對，讓人看不懂是打臉賴清德或是兩人在唱雙簧來分化國民黨。

傅崐萁進一步說，從去年到今年的國會亂象都由柯總召大法師的魔法棒子下讓國會永無寧日，並呼籲柯總召當家不鬧事，盼能好好同心推動所有福國利民的事，不管柯總召是意圖分化在野黨，或在國民黨內製造事端，國民黨都不會上當。

傅崐萁 國民黨 民進黨 立法院 賴清德 韓國瑜

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