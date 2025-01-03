媒宣費集中少數媒體 推展費劇增…藍委：公帑養綠營媒體

立法院預算中心統計民國114年度中央政府總預算公務預算的「媒體政策及業務宣導費」，總計編列14.9億餘元，比去年增加5.9億元，漲幅高達65%。國民黨立委羅廷瑋、徐巧芯今日舉行記者會，質疑媒宣費集中少數特定媒體，另有所謂推展費，用來養網軍、辦活動，民進黨政府濫用國家公帑打造民進黨媒體黑熊部隊。

羅廷瑋表示，經追查，農業部媒宣費9成以上均採限制性招標，民國110年至112年比例分別為95.31%、91.33%、91.08%，居各部會之冠，前十大得標廠商，有六間年年重複，分別為三立、民視、東森、華視、凱絡媒體以及跨界策略，每年分得7億元左右的預算；而三立、民視高居一、二名，三年共分得11.3億元，占一半以上，媒宣費、推展費反而變成黑熊部隊的糧草，豢養、滋潤特定媒體。

羅廷瑋說，113年度農業部主管基金推展費執行情形當中有多筆預算的執行情形不佳，不佳的理由諸如像是「尚有工項未能依照契約規定完成履約」，因多項因業務調整導致原計畫未執行，甚至還有原訂的行銷活動等，顯然欠缺評估，既然如此又為何要先框這麼大筆的預算。

羅廷瑋指出，根據農業部資料顯示，農村再生建設及發展計畫中，預算數約7440.8萬元，截至11月底執行數2575.6萬元，針對執行率不佳，農業部竟使出乾坤大挪移，將推展費調整支應至獎補助金費以及其他補助計畫，實際用途與預算書上的使用目的截然不同。

羅廷瑋強調，看緊荷包是立法院的責任，預算都是國人辛苦的納稅錢，農業部這樣胡亂挪用預算，簡直把國人當塑膠。

徐巧芯表示，國營事業連年虧損，中油截至去年十月累計虧損達新台幣627億元，已向政府提出4年3500億元增資計畫。台電除了政府已經補貼的3000億元外，累積虧損仍高達4097億元，在此情形下，兩家公司竟編列比媒宣費高出4到6倍的「推展費」，作為辦活動與宣導之用，且逐年攀高。

徐巧芯說明，將中油、台電114年度預算中的媒宣費、推展費相加，與112年決算數相比，各增加1億2663萬元與7913萬元，來到3億4832萬元與2億2570萬元新高，增幅分別高達57.12%、53.99%，在營運虧損狀況下完全不知撙節。

徐巧芯也指出，近日因霸凌案受到矚目的勞動部，動用就業安定基金幫勞動部前部長許銘春辦個人演唱會，而就安基金114年度媒宣費加推展費，金額高達3.9億，遠高於個別部會，同時就安基金與勞保作業基金上述費用較112年度決算數，分別成長68.08%、89.35%，簡直驚人。

徐巧芯說，立法院於審議110年度中央政府總預算案時作成決議，自111年度起各機關編列政策宣導經費應於單位預算書中以表列方式呈現，以利控管，不料民進黨政府竟將腦筋動到「推展費」這個科目上。她擔心在一般公務預算中，推展費屬三級科目，從預算書中很難看出，恐怕還有更多、更深的隱藏預算有待釐清。

羅廷瑋、徐巧芯共同強調，對於不正常增加的媒宣費與推展費，將透過二輪提案一律刪除。為了讓政策宣傳管道更加多元，也將提案媒宣費採限制性招標者，金額需限縮至各單位年度預算的一成以內，並要求自115年度起，預算書增加表列推展費預算，以利國會監督。

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