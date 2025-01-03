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提變更議程改選立院院長 柯建銘：非罷免韓國瑜不可

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民進黨團總召柯建銘表示，民進黨團若這時不提出「罷免韓國瑜」，民進黨就可以關門了。圖／報系資料照
民進黨團總召柯建銘表示，民進黨團若這時不提出「罷免韓國瑜」，民進黨就可以關門了。圖／報系資料照

民進黨立院黨團今提變更議程案改選院長，直指立法院韓國瑜不適任。民進黨團總召柯建銘表示，民進黨團若這時不提出「罷免韓國瑜」，民進黨就可以關門了。不管會不會成功，這是基本原則立場，不希望有一個違法又違憲的院長，因民進黨團有原則，非罷免韓國瑜不可。

柯建銘今受訪表示，這是一個很基本的立場跟原則，民進黨團這時候，若不提出罷免韓國瑜就可以關門了，不管會不會成功，因不希望有一個違法又違憲的院長。憲法72條規定很清楚，立法院通過的法案經過復議程序，應馬上送給總統、行政院，這是憲法規定，「我問韓國瑜為何只有憲訴法？另外兩個法呢？韓國瑜竟回答召委說不能送」。

柯建銘質疑，國民黨突然發現什麼怪招？為了違法違憲的案子占領主席台2次，透過舉手表決、打架完成三讀，民進黨團幹事長吳思瑤在議場講得很清楚，一定會聲請釋憲，「為何選罷法、財劃法不敢送？」因為國民黨知道覆議後，到公告實施前會暫時處分。

柯建銘強調，民進黨團有原則，「非罷免韓國瑜不可」，召委違法違憲，今日議程將會列入公報，相關議事人員包含韓國瑜、國民黨團總召傅崐萁、秘書長周萬來、內政委員會召委徐欣瑩跟財政委員會召委陳玉珍等人送監察院彈劾，另也會到法院提告，這都是要做的，否則放任周萬來跟秘書處長，立法院可以關門了。

柯建銘 民進黨 立法院 韓國瑜

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