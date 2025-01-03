影／不滿執政黨黑手伸入司法 民眾黨11日動員上街抗議

去年三月，總統賴清德宣示國家跟你一起養2.0政策，將讓孩子托育更有保障。但近年幼兒園兒虐、性侵等案件頻傳，家長膽顫心驚，公共化托育是增多了，但品質讓人無法安心。教育部當初訂下準公共人員薪資地板，也成雙面刃，虐嬰案件和幼托產業結構環環相扣，救少子化不能光靠口頭保證。

2025-01-03 12:00