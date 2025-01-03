聽新聞
0:00 / 0:00
影／不滿執政黨黑手伸入司法 民眾黨11日動員上街抗議
民眾黨前主席、台北市前市長柯文哲，昨晚再度因京華城等案裁准羈押。民眾黨代理主席黃國昌今天在黨籍立委與民眾黨秘書長周榆修陪同下舉行記者會，宣布將在1月11日司法節全國總動員走上街頭，抗議台灣司法的不公。
黃國昌表示，從大法官被提名人的審查過程來看，被提名人劉靜怡遭到民進黨的封殺，事後這位長期支持民進黨的人還遭沒有事證根據的抹紅追殺，不止憲法法庭，連基層的檢調也被民進黨黑手伸入，昨天在柯文哲的司法法庭中就被檢方不斷放話要一直抗告，承審的審判長也十分無奈，詢問檢方抗告的理由為何，因為在數度交保後檢方再以不同理由抗告，檢察官卻傲慢回應說理由在100多份卷宗內，所以民眾黨不希望在司法節只有官方所辦擦脂抹粉的活動，希望走上街頭表達民眾期望能司法公正的訴求。
👉柯文哲起訴熱話題
▪北院更裁 柯文哲改7000萬元交保 須電子腳鐐監控
▪ 柯文哲為何還是交保理由？「橘子」未到案不是羈押理由
▪ 交保金排行榜／柯文哲7千萬躍政界第一 他繳逾16億史無前例
▪ 應曉薇羈押庭聚焦「第2本護照」 自爆與王尊侃關係
▪ 專題／從名醫市長到涉貪起訴 柯文哲10年政治之路
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言