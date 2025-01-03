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柯再被羈押…黃國昌宣布「11日司法節總動員」抗議綠色踐踏司法

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影／不滿執政黨黑手伸入司法 民眾黨11日動員上街抗議

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
民眾黨代理主席黃國昌（左三）今天在黨籍立委與民眾黨秘書長周榆修（右）陪同下舉行記者會，宣布將在1月11日司法節全國總動員走上街頭，抗議台灣司法的不公。記者潘俊宏／攝影
民眾黨代理主席黃國昌（左三）今天在黨籍立委與民眾黨秘書長周榆修（右）陪同下舉行記者會，宣布將在1月11日司法節全國總動員走上街頭，抗議台灣司法的不公。記者潘俊宏／攝影

民眾黨前主席、台北市前市長柯文哲，昨晚再度因京華城等案裁准羈押。民眾黨代理主席黃國昌今天在黨籍立委與民眾黨秘書長周榆修陪同下舉行記者會，宣布將在1月11日司法節全國總動員走上街頭，抗議台灣司法的不公。

黃國昌表示，從大法官被提名人的審查過程來看，被提名人劉靜怡遭到民進黨的封殺，事後這位長期支持民進黨的人還遭沒有事證根據的抹紅追殺，不止憲法法庭，連基層的檢調也被民進黨黑手伸入，昨天在柯文哲的司法法庭中就被檢方不斷放話要一直抗告，承審的審判長也十分無奈，詢問檢方抗告的理由為何，因為在數度交保後檢方再以不同理由抗告，檢察官卻傲慢回應說理由在100多份卷宗內，所以民眾黨不希望在司法節只有官方所辦擦脂抹粉的活動，希望走上街頭表達民眾期望能司法公正的訴求。

民眾黨主席、台北市前市長柯文哲昨晚再度因京華城等案裁准羈押，民眾黨代理主席黃國昌（左）宣布1月11日司法節全國總動員走上街頭，抗議台灣司法的不公。記者潘俊宏／攝影
民眾黨主席、台北市前市長柯文哲昨晚再度因京華城等案裁准羈押，民眾黨代理主席黃國昌（左）宣布1月11日司法節全國總動員走上街頭，抗議台灣司法的不公。記者潘俊宏／攝影

司法 民眾黨 民進黨 黃國昌

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