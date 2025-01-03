民進黨提案改選立法院長 傅崐萁：柯建銘與賴清德唱雙簧

立法院長韓國瑜延緩送出「選罷法」、「財劃法」，引發民進黨團痛批違憲，民進黨團更擬在今日院會中提案變更議程，要求改選立法院長。國民黨團總召傅崐萁今天轟，賴清德總統才說要大和解，民進黨團總召柯建銘到底是唱雙簧，還是打臉賴清德，「國民黨絕對團結一心，不會中柯建銘計謀」。

立法院日前三讀過關「選罷法」、「財劃法」、「憲法訴訟法」，不過韓國瑜卻延緩「選罷法」、「財劃法」二法咨請總統府公布，引發民進黨團不滿，更擬在今天院會上提案變更議程，要求改選立法院長，矛頭對準韓國瑜。

傅崐萁在院會議場前開記者會轟，賴總統在元旦升旗典禮時，呼籲朝野要走向民主的政府，也邀請韓國瑜喝大和解咖啡，此話言猶在耳才不到兩天，柯建銘就提出罷免韓國瑜案，根本是公然對抗賴總統。

傅崐萁也質疑柯建銘，「到底是跟賴清德總唱雙簧，還是再一次打臉賴總統」，一個說要大和解，一個又說要提罷免。從去年到今年所有的國會亂象，都在柯建銘大法師的魔法棒子下，天天永無寧日，連新年的一開始，就要對國會議長提出罷免案，這是立法院史無前例的國會議長的罷免案。

傅崐萁說，今天有非常多民生法案要過關，朝野應該同心推動福國利民事項，但一早就看到「柯總統（指柯建銘）」在分化在野黨，奉勸柯建銘「都七老八十了，應該多做一點善事」，不要天天搞得國家雞犬不寧。傅崐萁強調，國民黨絕對團結一心，不會中柯建銘計謀。

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