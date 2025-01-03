美台避免雙重課稅可望過關 眾院議長爭議投變數
美國第119屆國會3日開議，若順利選出眾議院議長，眾議院預計表決包括台美避免雙重課稅法案在內的12項法案；不過，共和黨眾院議長人選強生（Mike Johnson）的連任之路面臨挑戰，恐為法案投下新變數。
第118屆國會3日卸任，眾議院2日提出第119屆國會規則方案，其中包括美台快速雙重稅收減免法案，眾議院3日選出議長後，將以不提修正案的方式進行表決，法案可望順利過關；不過眾議院議長爭議可能為此投下變數。
眾議院預計在3日選出新任議長，民主黨提名少數黨領袖傑佛瑞斯（Hakeem Jeffries）參選，共和黨則由現任議長強生挑戰連任。
共和黨目前在眾院僅掌握微弱優勢，擁有219席，民主黨則有215席；在肯塔基州共和黨籍聯邦眾議員馬西（Thomas Massie）已率先表態反對之下，強生幾乎沒有跑票的空間。
由於共和黨內鬥已有前例，共和黨眾議員麥卡錫（Kevin Macarthy）在2023年未能獲得黨內極右派的支持，當時經歷4天15輪投票，最後才成功選上眾議院議長；強生有可能面臨相同的挑戰。
眾議院去年1月表決通過「2024年度美國家庭及勞工稅收減免法案」，其中包括「美台快速減免雙重課稅法案」；不過，該法案在參議院卡關，未能在第118屆國會通過，依照屆期不連續原則，該法案必須重頭來過。
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